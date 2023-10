Optez pour un forfait illimité SOSH dès 7.99€ pour profiter du réseau Orange sans vous ruiner

Vous recherchez un bon plan pour un nouveau forfait mobile pas cher sur le réseau Orange ? Alors cet article devrait vous intéresser ! On vous présente les promos du moment chez cet opérateur virtuel avec des forfaits illimités et la fameuse offre 40Go à 11,99€ !

Des forfaits pas chers sur le réseau Orange

L'opérateur SOSH met en avant des promos sur ses forfaits sans engagement à prix doux et valables pour toute nouvelle souscription. Ces derniers s’appuient sur le réseau Orange, vous permettant ainsi de profiter du premier réseau de France* quel que soit l'abonnement mobile que vous choisirez. Cela vous assure de profiter et d'optimiser au maximum l'utilisation de votre forfait pas cher ! Sans engagement, vous aurez l'opportunité de résilier l'une ou l'autre de ces offres mobile dès que vous le souhaitez et sans aucuns frais à votre charge.

La bonne affaire du jour est le forfait 40Go à 11,99€ par mois. Celle-ci vous fournit jusqu'à 40Go pour surfer sur le net depuis la France métropolitaine ainsi que 15Go pour que vous puissiez rester connecté lors de vos séjours en Europe et dans les DOM. Vous pourrez également depuis l'ensemble de ces destinations appeler et envoyer vos messages en toute sérénité grâce à l'illimité !

Pour les plus petits budgets, il existe aussi le forfait 100Mo Bloqués à 5,99€ par mois et le forfait 1Go à 7,99€ par mois.

* selon le rapport 2022 de l'ARCEP (Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse)

Les forfaits illimités avec un max de data

Vous préférez faire le plein de data ? SOSH vous propose deux forfaits illimités avec 130Go ou 140Go de data en France métropolitaine. L'un comme l'autre vous permettra de communiquer sans compter partout au sein de l'Europe. L'abonnement mobile 130Go est au prix de 15,99€ par mois et vous fournit pas moins de 20Go utilisables depuis l'Europe.

Si vous êtes intéressé par un abonnement de téléphone avec la 5G, optez plutôt pour le forfait 140Go car celle-ci est incluse. Ce forfait sans engagement vous coûtera la somme de 20,99€ par mois. Vous pourrez profiter de 25Go dédiés à votre connexion web depuis l'étranger (UE/DOM).