Xiaomi Redmi Note 12 5G : il est à 180 € pendant les Prime Days Amazon, et 20 % de réduction pour les 1000 premiers arrivés !

Le Xiaomi Redmi Note 12 5G est un smartphone de Xiaomi, un constructeur chinois qui gagne de plus en plus de popularité au fur et à mesure de ses nouvelles sorties de smartphones. Sorti en mars 2023, ce modèle veut s'imposer parmi les meilleurs smartphones 5G dans la catégorie des entrées de gamme. Bien qu'il puisse être moins puissant que les modèles haut de gamme de Xiaomi, il bénéficie d'une conception très soignée, offrant un rapport qualité-prix vraiment impressionnant, surtout pour moins de 200 €. Avec un écran AMOLED, et un appareil photo puissant, il est vraiment bon. Eh bien, en ce moment, sur Amazon vous pouvez le trouver à 180 €, mais en plus avec une offre promotionnelle pour les 1000 premiers arrivés qui pourront activer un bon de réduction de 20 %.

Fiche technique Xiaomi Redmi Note 12 5G

Écran : AMOLED de 6,67 pouces, 1080x2400 pixels 120 Hz

: AMOLED de 6,67 pouces, 1080x2400 pixels 120 Hz Processeur : SnapDragon 4 Gen 1

: SnapDragon 4 Gen 1 RAM : 4 Go

: 4 Go Stockage : 128 ou 256 Go de stockage interne non extensibles

: 128 ou 256 Go de stockage interne non extensibles Appareil photo arrière : Triple capteur photo 48+8+2 mégapixels

: Triple capteur photo 48+8+2 mégapixels Appareil photo avan t : Capteur frontal 13 mégapixels

t : Capteur frontal 13 mégapixels Lecteur d’empreinte digitale sur le profil

Batterie : 5000 mAh compatible charge 33 watts

Le Xiaomi Redmi Note 12 5G est spécifiquement conçu pour une utilisation polyvalente, grâce à une fiche technique impressionnante pour son prix. Son écran AMOLED ajuste automatiquement son taux de rafraîchissement, pouvant atteindre jusqu'à 120 Hz, afin de s'adapter à diverses activités, telles que le jeu ou le streaming vidéo. De plus, il est alimenté par la puissante puce Snapdragon 4 Gen 1 de Qualcomm, et une batterie de 5000 mAh, garantissant ainsi une expérience utilisateur hautement satisfaisante. Xiaomi a véritablement mis les bouchées doubles pour nous proposer ce smartphone d'entrée de gamme !

Xiaomi Redmi Note 12 5G : 180 € pendant les Pirmes Days avec une possibilité d'obtenir 20 % de réduction en plus

Sorti à 299 €, et disponible à 269,99 € sur certains sites, vous pouvez trouver ce Xiaomi Redmi Note 12 5G à 180 €, sur Amazon en cette période de Primes Days, mais en plus, jusqu'au 17 Octobre, les 1000 premiers clients arrivés pourront activer un bon de réduction de 20 % !