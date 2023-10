Samsung Galaxy A54 5G : il passe sous la barre des 340 €, soit avec 90 € de réduction sur son prix constructeur

Samsung a lancé trois modèles de smartphones de milieu de gamme cette année, et le Galaxy A54 se distingue en tant que modèle le plus performant parmi les trois. Actuellement, il est disponible sur Rakuten avec une réduction de 90 € par rapport à son prix constructeur, soit 339 € au lieu de 429 €.

Le Samsung Galaxy A54 est un smartphone 5G de milieu de gamme qui fait partie de la gamme des A de Samsung. Ces dernières années, la gamme Galaxy A de Samsung a régulièrement proposé des modèles de grande qualité, et le Galaxy A54 ne fait pas exception. On pourrait presque le considérer comme une version moins coûteuse de la gamme S de Samsung, leurs modèles phares. Il est indéniable que le A54 est équipé de composants qui, il y a quelques années à peine, auraient été associés aux smartphones haut de gamme. Actuellement, vous pouvez trouver le Samsung Galaxy A54 5G sur Rakuten avec une réduction de 90 € par rapport au prix directement proposé par le fabricant Samsung, soit 339 € pour un smartphone lancé cette année à 499 € et proposé sur le Samsung Store à 429 €.

Fiche technique du Samsung Galaxy A54

Écran : Super AMOLED de 6,4 pouces, résolution Full HD+

Le Samsung Galaxy A54 5G est un smartphone à la fois robuste et élégant, véritablement polyvalent dans tous les sens du terme. Il ne se limite pas à un seul aspect de sa fiche technique, mais vise à offrir une expérience d'utilisation complète pour le grand public d'aujourd'hui. À cet effet, il est équipé d'un magnifique écran AMOLED de 6,4 pouces, idéal pour regarder des contenus vidéo sur des plateformes telles que Netflix, YouTube ou Twitch, tout en offrant une expérience de jeu mobile immersive. Avec ses 6 Go de RAM, il garantit des performances efficaces, associées à la puce Exynos 1380 embarquée, ce qui lui permet de fonctionner nettement mieux que son prédécesseur, le A53.

Samsung Galaxy A54 : disponible à moindre prix

Vous pouvez trouver le Samsung Galaxy A54 sur Rakuten à un prix réduit de 339 €, ce qui représente une économie de 90 € par rapport à son prix constructeur de 429 €. Cette réduction est très intéressante pour un téléphone qui offre des caractéristiques proches des modèles haut de gamme. Si vous recherchez un smartphone performant et polyvalent, le Galaxy A54 5G pourrait bien être la solution idéale.