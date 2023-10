Le design du prochain Samsung Galaxy A05s, très épuré, serait très proche des autres mobiles de la marque

Une nouvelle fois, c’est le site MySmartPrice qui vient de partager les rendus très haute définition ainsi qu’une vidéo à 360 degrés de ce qui semble être le Samsung Galaxy A05s, en collaboration avec le pronostiqueur de renom OnLeaks. Ces rendus nous offrent un aperçu du design de ce futur smartphone qui sera un modèle d’entrée de gamme. L'un des premiers détails qui ressort des rendus est la présence d'une encoche en forme de goutte d'eau sur l'écran du Samsung Galaxy A05s. Cette encoche abritera le capteur selfie.

Un dos très épuré, comme les autres téléphones Samsung de 2023

À l'arrière du téléphone, on peut observer trois capteurs de caméra alignés verticalement, accompagnés d'un flash LED. Cette configuration suggère que le Samsung Galaxy A05s sera capable de capturer des photos de haute qualité dans diverses conditions d'éclairage. Le panneau arrière du smartphone présente une finition texturée, conçue pour offrir une meilleure adhérence aux utilisateurs, réduisant ainsi le risque de glissade accidentelle. Elle serait similaire à celle que l’on trouve sur l’actuel Samsung Galaxy A14. Sur le côté droit, on peut apercevoir le bouton de mise en veille et la touche permettant de gérer le volume. Une caractéristique intéressante est que le bouton d'alimentation fera également office de lecteur d'empreintes digitales, ce qui renforce la sécurité du dispositif.

Quelles caractéristiques pour le Galaxy A05s de Samsung ?

Le Samsung Galaxy A05s est présenté dans une couleur noire dans les rendus, mais il est possible qu'il soit disponible dans d'autres options de couleur au moment du lancement. On pourrait compter sur une prise audio 3,5 mm ainsi que sur une connectique USB-C. La coque de l’appareil serait fabriquée en polycarbonate, une décision visant à maîtriser les coûts tout en maintenant la qualité attendue des produits Samsung.

En ce qui concerne les spécifications techniques, il se murmure que le Samsung Galaxy A05s disposerait d’un écran LCD de 6,6 pouces et qu’il aurait des dimensions de 167,9x77,7x8,8 mm. Selon les informations de la certification FCC, le Samsung Galaxy A05s sera équipé d'une batterie d’une capacité de 4 000 mAh et supporterait la charge à 25 watts.

La date de l’annonce officielle du Samsung Galaxy A05s n’est pas encore connue. Il est possible que la marque procède à des lancements à différentes dates, selon les marchés.