Duel de forfaits mobile 20Go à prix cassé : pour lequel allez-vous craquer ?

À la recherche d'un forfait sans engagement avec 20Go à prix cassé ? C'est possible chez ceux opérateurs low cost ! Pour vous aider à trouver LE forfait qui vous convient le mieux, nous vous proposons un duel de forfaits 20Go à 5,99€ par mois avec des critères qui devraient faciliter votre choix !

Un forfait pas cher avec 20Go

Vous êtes à la recherche d'un nouvel abonnement de téléphone mobile qui soit à la fois à prix mini et doté d'une enveloppe data raisonnable ? Alors, vous devriez trouver votre bonheur parmi les deux offres que nous vous présentons dans cet article sous la forme d'un duel.

En effet, les MVNO Lebara et Lyca Mobile proposent en ce moment un forfait économique avec 20Go pour surfer sur le net depuis la France métropolitaine. Sans engagement, vous aurez la possibilité de résilier votre abonnement mobile dès que vous le souhaitez et sans frais. Cela vous laisse la liberté de faire évoluer votre abonnement selon votre budget et vos besoins en termes de garanties à tout moment.

Sachez que l'un comme l'autre de ces deux bons plans mobile sont réservés aux nouvelles souscriptions et bénéficient d'un tarif préférentiel de 5,99€ par mois. De même, leurs garanties ainsi que leur tarif s'étalent sur 30 jours et non sur un mois calendaire.

Forfait 20Go : lequel choisir ?

Si vous êtes amené à voyager à l'étranger régulièrement, les deux forfaits sont appropriés. Le forfait de Lyca Mobile vous fournit 5,55Go utilisables depuis l'UE et les DOM. Ce sont 5Go qui seront alloués à cet usage avec l'offre de Lebara. Pour agrémenter votre abonnement mobile économique, il existe chez ces deux MVNO des Pass Internationaux, notamment pour pouvoir appeler vers de nombreuses zones étrangères.

Concernant les communications, le forfait illimité de Lyca Mobile vous propose l'illimité pour vos communications (appels/SMS) émises depuis la Métropole. Avec le forfait de Lebara, vous pourrez également appeler et envoyer vos SMS sans compter depuis cette destination.

Ce qui différencie particulièrement ces deux forfaits pas chers concerne le réseau utilisé ainsi que la vitesse 5G. Le forfait Mensuel 20Go de Lebara s'appuie sur le réseau Orange, premier réseau de France selon le rapport de l'ARCEP tandis que l'offre de Lyca Mobile utilise le réseau Bouygues Telecom.

Enfin, seule l'offre de Lyca Mobile vous permet de profiter de la 5G puisque celle-ci est incluse !