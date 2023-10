Samsung Galaxy A34 5G : encore un palier franchi ! Le Galaxy A34 5 passe sous les 270 €

Le Samsung Galaxy A34 5G est un smartphone Samsung de milieu de gamme. On peut même dire qu'il est le smartphone milieu de gamme de l'année chez Samsung, dans tous les sens du terme puisqu'il est à la fois un milieu de gamme, mais aussi au milieu de la gamme des Galaxy A, entre le Galaxy A14 et le Galaxy A54. Le Galaxy A34 est un appareil à la fois polyvalent, mais aussi robuste qui propose des composants de grande qualité, et qui sera largement suffisant pour quiconque est à la recherche d'un smartphone pratique et résistant dans le temps, sans avoir un besoin précis. Vous pouvez le trouver en ce moment chez Rakuten pour 269 €, au lieu des 399 € que propose Samsung.

Fiche technique du Samsung Galaxy A34

Écran : Super AMOLED 120hz, de 6,6 pouces

Super AMOLED 120hz, de 6,6 pouces Processeur : Mediatek Dimensity 1080

Mediatek Dimensity 1080 Mémoire RAM : 8 Go

8 Go Stockage interne : 128 Go, extensible via une carte microSD

128 Go, extensible via une carte microSD Caméra principale : 48 MP

48 MP Caméra frontale : 13 MP

13 MP Batterie : 5000 mAh avec charge rapide

Il ne faut pas sous estimer le Galaxy A34 de Samsung, car s'il ne s'agit ni de l'un des fer de lance de la marque, ni d'un haut de gamme, et pas même du modèle le plus élevé dans sa catégorie des Galaxy A, en revanche, il est conçu pour proposer qualité et abordabilité, ce qui n'est pas toujours le cas des smartphones Samsung, parfois un peu cher. Eh oui, ce smartphone est pensé pour être précisément à la place qu'il occupe, c'est-à-dire du milieu de gamme solide et efficace. Avec ses 8 Go de Ram, une batterie de 5000 mAh, et une caméra principale à 48 Mégapixels, difficile de lui trouver des défauts. Ce n'est pas tout, car il se paye le luxe d'un écran Super AMOLED avec un taux de rafraichissement à 120 hz pour une taille de 6,6 pouces... Très impressionnant à ce prix.

Le Samsung Galaxy A34 5G : 80 € de réduction sur Rakuten

Le Samsung Galaxy A34 5G est disponible avec 80 € de réduction sur Rakuten par rapport au prix que propose Samsung sur son Samsung Store. Il est donc à 269 € au lieu de 399 €, ce qui représente une baisse très intéressante dans ces fourchettes de prix. Il s'agit d'un modèle importé qui est proposé avec une garantie de 2 ans chez ce revendeur.