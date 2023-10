PROMOS : trois forfaits pas chers sur le réseau Orange à découvrir !

Le forfait ajustable dès 4,99€

En souscrivant dès maintenant au forfait Le Mini de YouPrice, vous pouvez profiter d'une remise de 1€ les deux premiers mois de votre abonnement mobile ! Ce forfait illimité et ajustable vous offre de 5Go à 10Go de data en France métropolitaine dès 4,99€ par mois. Plus précisément, voici comment se présente cette offre en promo :

jusqu'à 5Go : 4,99€/mois pendant 2 mois puis 5,99€/mois

pendant 2 mois puis 5,99€/mois de 5Go à 7Go : 8,99€/mois pendant 2 mois puis 9,99€/mois

pendant 2 mois puis 9,99€/mois de 7Go à 10Go : 10,99€/mois pendant 2 mois puis 11,99€/mois

Lorsque vous vous déplacez à l'étranger, vous pouvez disposer de 5Go (inclus) afin de rester connecté au sein des pays de l'UE et des DOM. Bien entendu, avec ce forfait à prix cassé, l'illimité sera disponible pour l'ensemble des communications émises depuis ces dernières zones comme depuis la Métropole.

L'offre exclusive avec 20Go à moins de 6€

Chez l'opérateur virtuel Lebara, le forfait Mensuel 20Go est à seulement 5,99€ par mois ! Valable pour toute nouvelle souscription, ce bon plan mobile vous permet de surfer sur le net en toute sérénité en France métropolitaine grâce aux 20Go fournis. 5Go inclus sont dédiés à votre connexion web depuis l'UE et les DOM. En Métropole, vous pourrez appeler et envoyer vos SMS à loisir grâce à l'illimité.

Ce forfait, qui se renouvelle automatiquement tous les 30 jours, vous permet de bénéficier de la carte SIM à 1€ et de 1Go gratuit le premier mois d'abonnement.

Le forfait illimité à moins de 8€

Intéressant pour celles et ceux qui ne veulent pas se ruiner tout en pouvant communiquer à leur guise, le forfait 1Go proposé par SOSH offre l'illimité pour communiquer aussi bien depuis la Métropole que depuis l'étranger (UE/DOM). Bonne nouvelle si vous avez des proches résidant dans les DOM car ce forfait économique inclut les appels, SMS et MMS émis depuis la Métropole vers les départements d'outre-mer, et ce, sans aucun surcoût !

Vous bénéficierez de 1Go d'internet partout en Europe (hors Suisse et Andorre). Attention, cette enveloppe data est vite consommée et permet avant tout de consulter quelques mails et d'éviter le hors-forfait immédiat.

Pour profiter de cette offre, vous devrez vous acquitter de 7,99€ par mois.