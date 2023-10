Google Pixel 7a : moins de 400 € sur la Fnac ! Un prix historiquement bas pour ce smartphone

Le Google Pixel 7a est la version allégée du Pixel 7 de Google. Avec son Google Pixel 7a le géant américain a frappé fort, notamment avec sa puce Google Tensor 2 qui représente l'excellence parmi les SoC de cette gamme. Cet appareil est à la fois polyvalent, mais avec une appétence pour la photographie. Proposé à 509 € par Google sur son site Internet, vous pouvez le trouver à 395 € sur la Fnac Marketplace vendu par Mobile Vie.

Fiche technique du Google Pixel 7a

Écran : Écran OLED de 6,1 pouces, résolution Full HD+

: Écran OLED de 6,1 pouces, résolution Full HD+ Processeur : Google Tensor 2

: Google Tensor 2 RAM : 8 Go

: 8 Go Stockage : 128 Go

: 128 Go Caméra principale : Capteur grand angle de 64 mégapixels et ultra grand angle 13 mégapixels

: Capteur grand angle de 64 mégapixels et ultra grand angle 13 mégapixels Caméra frontale : 13 mégapixels

: 13 mégapixels Batterie : 4385 mAh avec charge rapide

Le Google Pixel 7a possède 8 Go de RAM, associés à la puce Google Tensor 2, identique à celle de sa version haut de gamme et développée en interne par le fabricant pour une optimisation maximale, ce qui contribue grandement à ses performances. En plus, il propose un appareil photo de très haute qualité avec un objectif principal de 64 mégapixels, dépassant ainsi la plupart des smartphones de sa catégorie. Et il est également équipé d'un superbe écran OLED. On peut dire que ce Pixel 7 tend largement vers du haut de gamme.

Le Google Pixel 7a est sur la Fnac à moins de 400 €

Le Google Pixel 7a est donc proposé par la Fnac sur son Marketplace par Mobile Vie à moins de 400 €. 395 € exactement, ce qui représente 114 € de réduction sur le prix de son constructeur. Une baisse plutôt considérable pour cet excellent smartphone qui a déjà conquis de nombreuses personnes à travers le monde.