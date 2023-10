Le nouveau processeur haut de gamme pour les mobiles Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 est là

Le nouveau processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 est maintenant officiel. Il va être intégré au cœur des prochains smartphones haut de gamme de différentes marques. Qualcomm prévoit que les appareils alimentés par le Snapdragon 8 Gen 3 seront disponibles dans les semaines à venir, en partenariat avec des fabricants de renom tels qu'Asus, Honor, iQOO, Meizu, Nio, Nubia, OnePlus, Oppo, realme, RedMagic, Sony, Vivo, Xiaomi et ZTE.

Le Soc Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 représente une évolution significative par rapport à son prédécesseur. En effet, la société américaine annonce une augmentation de 30 % de la performance et une amélioration de l'efficacité de 20 %. À l'intérieur de cette puce se trouve un processeur à huit cœurs, avec un cœur principal Cortex-X4 capable d'atteindre une fréquence de 3,3 GHz, cinq cœurs de performance atteignant jusqu'à 3,2 GHz, et deux cœurs d'efficacité cadencés jusqu'à 2,3 GHz. Le processeur est capable de prendre en charge la mémoire LPDDR5x, soit la norme la plus rapide actuellement disponible, allant jusqu'à 4800 MHz et une capacité allant jusqu'à 24 Go. En ce qui concerne la connectivité, la puce est compatible avec le Wi-Fi 7 jusqu'à 5,8 GHz, y compris les normes des précédentes générations 802.11be, 802.11ax, 802.11ac et 802.11a/bg/n. Le protocole de sécurité WPA3 est supporté. De plus, la puce est équipée du modem 5G X75, prenant en charge les antennes sub-6 GHz et mmWave tandis que le Snapdragon 8 Gen 2 auquel il succède disposait d’un modem 5G X70, moins performant. En outre, le chipset est capable de supporter des écrans avec une définition Ultra HD 8K jusqu’à 30 Hz ou Full HD jusqu’à 240 Hz. Les formats HDR10, HDR10+, HDR Vivid et Dolby Vision sont acceptés.

Vous reprendrez bien un peu d’intelligence artificielle ?

Parfaitement dans l’ère du temps, l'intelligence artificielle est au cœur du Snapdragon 8 Gen 3. Grâce à son moteur d'IA, il prend en charge des modèles d'IA générative multi-modaux et des modèles de langage populaires pour la reconnaissance vocale. Il est capable de traiter un nombre impressionnant d’opérations, jusqu'à 20 tokens par seconde pour des réponses instantanées de l'assistant. Qualcomm met en avant la possibilité, la plus rapide au monde, pour générer une image en une fraction de seconde.

Le module Sensing Hub intégré dans le chipset de Qualcomm permet de sécuriser l'accès à des données personnelles telles que les activités préférées, le niveau de forme physique et la localisation, pour fournir des réponses d'assistant AI plus précises. L'IA améliore également les capacités de l'appareil photo, notamment en utilisant la segmentation sémantique afin d’améliorer la netteté et les détails des images en temps réel, ainsi que la vision nocturne pour éclaircir les scènes sombres. De plus, la puce offre une fonction d'effacement d'objets pour les vidéos, une vue Vlogger pour capturer à la fois des vidéos à partir de l'appareil photo selfie et de l'appareil photo arrière, ainsi qu'une expansion de photo à l'aide de l'IA générative. L'amélioration de la plage dynamique (HDR) est également au programme.

Pour les amateurs de musique, le nouveau chipset permet la diffusion de musique sans perte en 24 bits et 96 kHz via Bluetooth. Quant aux jeux, le Snapdragon 8 Gen 3 promet une expérience "digne d'une console" avec un support de 240 images par seconde sur des écrans de 240 Hz et la prise en charge du moteur de mouvement Adreno Frame 2.0. Il prend également en charge Unreal Engine 5.2. La puce est équipée d'un GPU 25 % plus rapide, 25 % plus économe en énergie et offrant une amélioration de 40 % de la technologie Ray-tracing.

La puce Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 produite par TSMC sera disponible officiellement dans les semaines à venir mais, en réalité, les premières annonces des marques proposant un appareil qui l’utilisera devraient s’enchaîner rapidement.