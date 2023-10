Derniers jours de promo : les forfaits 5G les moins chers du moment chez cet opérateur virtuel

À l'affût d'un bon plan mobile ? Vous allez à coup sûr trouver votre bonheur parmi les forfaits 5G en promo, les moins chers du moment, chez cet opérateur low cost ! De 20Go à 250Go dès 5,99€ et sans engagement, ces offres promotionnelles sont disponibles encore quelques jours seulement ; profitez-en !

Des forfaits 5G à moins de 10€

L'opérateur bien connu pour ses forfaits pas chers propose pour encore quelques jours seulement des offres promotionnelles avec de 20Go à 250Go en 5G à prix cassé ! Effectivement, ces offres mobile incluent la 5G dans leurs garanties, de quoi surfer sur la toile de manière fluide et optimale sans surcoût !

Les trois forfaits sans engagement de Lyca Mobile les moins chers de sa gamme sont les forfaits 20Go, 80Go et 120Go. Renouvelés tous les 30 jours, ces forfaits vous permettront d'appeler et d'envoyer vos SMS sans compter en France métropolitaine grâce à l'illimité.

Le forfait à 5,99€ par mois vous permet de disposer de 20Go en France métropolitaine et d'utiliser jusqu'à 5,55Go depuis l'UE et les DOM. Pour profiter de 80Go en Métropole, vous devrez verser la somme de 7,99€ par mois. Vous pourrez par ailleurs bénéficier de 7,40Go lors de vos séjours en Europe (UE/DOM). Enfin, avec l'offre 120Go à 9,99€ par mois, vous pourrez vous connecter à hauteur de 120Go depuis la Métropole et de 9,25Go depuis les destinations précitées.

Des forfaits 5G avec un max de data

Vous préférez profiter d'un maximum de data ? Deux forfaits illimités sont disponibles et également sans engagement. Le forfait 150Go vous donnera l'opportunité de profiter de 150Go depuis la France métropolitaine pour la somme de 11,99€ par mois. Lorsque vous vous déplacerez à travers l'Union européenne et les DOM, vous pourrez bénéficier de 12,05Go.

L'abonnement mobile ayant la plus grosse enveloppe data est le forfait 250Go, dont le tarif s'élève à 18,99€ par mois. Celui-ci vous offre donc 250Go pour naviguer sur la toile en toute sérénité depuis la France métropolitaine, mais aussi jusqu'à 17,9Go dédiés à votre connexion web depuis l'étranger (UE/DOM).

L'un comme l'autre de ces forfaits économiques vous apporte l'illimité pour les appels et SMS émis depuis la Métropole.

JE PROFITE DES AUTRES PROMOS 5G