Samsung Galaxy A34 5G : Pour le Black November de Cdiscount, il est à seulement 256 € !

Le Samsung Galaxy A34 5G est ce que l'on pourrait qualifier de milieu de gamme. D'ailleurs, nous ne devrions pas dire « de » milieu de gamme, mais plutôt qu'il est LE milieu de gamme. En effet, cet appareil n'est pas seulement un appareil à cheval avec l'entrée et le haut de gamme, il incarne ce que devrait être tout appareil de cette catégorie. Avec sa polyvalence, mais aussi ses caractères accessibles et puissants, il est à la frontière entre les nécessités de la vie moderne et ses difficultés. Pour cela, Samsung a créé le Galaxy A34 5G, et grâce à Cdiscount, nous pouvons l'acquérir pour seulement 256 €.

Fiche technique du Samsung Galaxy A34 5G

Écran : Super AMOLED 120 hz, de 6,6 pouces

Le Samsung Galaxy 34 5G propose une excellente fiche technique avec un magnifique écran à Amoled, une très grande batterie de 5000 mAh, mais aussi un appareil photo permettant de prendre des clichés magnifiques dans la plupart des conditions. Le constructeur coréen Samsung prouve à nouveau son savoir faire avec ce modèle.

Le Galaxy A34 est au meilleur prix pour le Black November

Pour le Black November de Cdiscount, vous pouvez retrouver cet excellent appareil à seulement 256 € au lieu des 349 € proposés par Samsung directement. Une très belle offre, étant donné que Cdiscount propose également une garantie de 2 ans sur votre appareil, une livraison gratuite, et même la possibilité de faire reprendre votre ancien appareil pour faire baisser le prix de celui-ci.