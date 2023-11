Les promos du moment à découvrir avec ces trois forfaits illimités à seulement 5€ !

Vous êtes à la recherche d'un forfait pas cher ? C'est certain, vous allez trouver votre forfait idéal parmi notre sélection de trois forfaits illimités à seulement 5€ par mois et sans engagement ! Découvrez-les en détail dans cet article.

Un forfait RED avec l'option spécial International

Vous pouvez profiter en ce moment d'un forfait pas cher, signé RED by SFR. Ce forfait illimité bénéficie d'un tarif préférentiel qui s'élève à 4,99€ par mois. Avec celui-ci, vous profiterez de 1Go depuis la France métropolitaine, mais aussi depuis l'UE et les DOM. Vous pourrez également appeler et envoyer vos messages sans compter grâce à l'illimité où que vous soyez dans l'une ou l'autre de ces zones.

Pour agrémenter ce forfait sans engagement, l'opérateur vous donne la possibilité de souscrire à l'option International à 5€ par mois. Elle vous fournit 30Go utilisables depuis l'UE et les DOM, dont 20Go pour rester connecté lorsque vous voyagez en Suisse, en Andorre, aux États-Unis ou encore au Canada !

Un forfait Free avec l'option Booster 1Go

Chez Free Mobile, vous pouvez souscrire à l'un de ses forfaits Free le plus connu : le forfait 2€. Notez que celui-ci est gratuit pour les abonnés Freebox ! Pour profiter de l'illimité pour communiquer à votre guise aussi bien depuis la Métropole que depuis l'étranger (UE/DOM), vous pouvez vous abonner à l'option Booster 1Go sans engagement. À 2,99€ par mois (soit un total de 4,99€ par mois), vous bénéficierez alors de 1Go et de cet avantage partout en Europe !

Un forfait B&You avec l'option 5G

De son côté, Bouygues Telecom propose une série spéciale B&You sans engagement à 4,99€ par mois. Elle vous permet de disposer de 1Go en France métropolitaine ainsi qu'en Europe et dans les DOM. Vous aurez également l'opportunité d'appeler et d'envoyer vos messages comme bon vous semble depuis l'ensemble des destinations précitées. Ce forfait illimité est éligible à l'option 5G qui vous coûtera la somme de 3€ par mois.

En souscrivant au forfait B&You 1Go, sachez que la carte SIM vous sera facturée à seulement 1€.