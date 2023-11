Bon plan mobile : votre forfait mobile avec 80Go de data dès 7.99€ par mois sans engagement de durée

Découvrez les forfaits sans engagement avec 80Go à prix cassé chez trois opérateurs low cost ! Ces promos sont disponibles sur les réseaux Bouygues Telecom et SFR et Orange. On vous les présente en détail dans cet article !

Un max de data à prix mini

Chez l'opérateur Lycamobile, vous pouvez en ce moment profiter du forfait 80Go, réservé aux nouvelles souscriptions. Disponible sur le réseau Bouygues Telecom, ce forfait pas cher vous permet de vous connecter à hauteur de 80Go en France métropolitaine, et ce, en utilisant la 5G ! Vous avez bien lu, la 5G est incluse dans les garanties de cet abonnement mobile, sans aucun surcoût. Vous bénéficiez par ailleurs des appels et des SMS illimités en Métropole et si vous êtes amené à voyager au sein de l'Union européenne, vous pourrez disposer de 7,40Go pour naviguer sur la toile même depuis l'étranger.

Pour profiter de cette offre, il vous faudra verser la modique somme de 7,99€ par mois*.

Un forfait 80Go sur le premier réseau de France

Lebara, de son côté, propose un forfait Mensuel avec 80Go de data en France métropolitaine pour la somme de 9,99€ par mois*. Ce forfait économique et sans engagement s'appuie sur le réseau Orange, désigné meilleur réseau de France par l'ARCEP pour la douzième année consécutive. En plus de vous assurer une utilisation fluide et optimale de vos garanties, cet abonnement mobile vous permet de bénéficier de l'illimité pour les appels comme pour les SMS émis en France vers les numéros métropolitains. Lors de vos séjours au sein de l'Union européenne, vous pourrez apprécier les 5Go fournis pour votre connexion web en itinérance.

En choisissant cette promo, vous profitez en plus de la carte SIM et de la livraison offertes ainsi que de 1Go supplémentaire le premier mois de votre abonnement.

Une exclu web à 10,99€

C'est une exclusivité web que vous propose l'opérateur low cost Coriolis : 80Go de data en France métropolitaine au prix de 10,99€ par mois. Ce forfait illimité utilise le réseau SFR et vous permet de disposer de 10Go lorsque vous vous déplacez à travers l'Union européenne ou encore dans les DOM. Depuis ces destinations comme depuis la Métropole, vous aurez la possibilité de communiquer autant que vous le souhaitez grâce à l'illimité.

Bien entendu, ce forfait Le Relax est sans engagement, vous laissant libre de changer d'abonnement de téléphone mobile à tout moment et sans frais.

*notez que les forfaits 80Go de Lyca Mobile et de Lebara se renouvellent tous les 30 jours