Promos RED by SFR : votre forfait illimité avec de 1Go à 200Go dès 4,99€ par mois !

À l'affût d'un bon plan pour votre nouvel abonnement de téléphone mobile ? Ça tombe bien, aujourd'hui on vous présente les quatre promos de l'opérateur RED by SFR. De 1Go à 200Go, option 5G, des tarifs attractifs, une option spéciale International... Vous trouverez à coup sûr le forfait qu'il vous faut !

Des forfaits pas chers et illimités

L'opérateur bien connu pour ses forfaits sans engagement et attractifs propose en ce moment quatre offres promotionnelles avec de 1Go à 200Go dès 4,99€ par mois. Vous aurez la liberté de résilier votre abonnement dès que souhaité et sans aucuns frais à votre charge pour pouvoir vous adapter en fonction de vos besoins et de votre budget.

Les quatre forfaits RED de RED by SFR sont illimités et vous permettent ainsi de communiquer sans vous limiter depuis la France métropolitaine, mais également depuis les pays de l'Union européenne ou encore depuis les départements d'outre-mer.

Pour les plus petits budgets, deux forfaits se dégagent du lot. Le forfait RED 1Go est au prix de 4,99€ par mois et vous offre 1Go utilisable partout en Europe (hors Suisse et Andorre). Pour bénéficier de plus data sans dépasser le seuil des 10€, vous pouvez plutôt opter pour le forfait RED à 9,99€ par mois. Avec celui-ci, vous aurez l'opportunité de naviguer sur la toile à hauteur de 20Go en France métropolitaine et pourrez apprécier les 10Go dédiés à votre usage web à l'étranger (UE/DOM). L'option 5G est disponible avec cet abonnement mobile pour 3€ supplémentaires chaque mois.

Un max de data à pix cassé

Pour les gros consommateurs de data, l'opérateur met à disposition deux forfaits illimités RED. Le premier vous offre 100Go de data en France métropolitaine ainsi que 19Go pour rester connecté lors de vos séjours au sein de l'Union européenne et des DOM. Pour profiter de cette offre, vous devrez vous acquitter de 13,99€ par mois.

Vous souhaitez doubler vos gigas ? Alors, vous pouvez choisir le deuxième forfait avec un max de data : le forfait RED 200Go. À 17,99€ par mois, vous disposerez de 200Go pour votre usage internet en France métropolitaine et de 24Go pour surfer sur le net en toute tranquillité depuis les zones précitées.

Outre l'illimité pour communiquer, ces deux abonnements vous permettent de souscrire à l'option 5G à 3€ par mois. Vous pouvez également agrémenter votre offre mobile avec l'option spécial International (disponible également avec le forfait 20Go) qui vous coûtera la somme de 5€ par mois. Cette option offre aux voyageurs la possibilité de profiter de 30Go depuis l'UE et les DOM, dont 20Go depuis la Suisse, Andorre, les États-Unis et le Canada !

