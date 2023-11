Innovation française : Safee lance la première coque de téléphone anti-agression

En France, où l'on enregistre en moyenne 1 000 agressions par jour, un constat alarmant persiste : plus des trois quarts (soit 67%) des victimes de violences ne portent pas plainte, faute de preuves, selon une étude du Ministère de l'Intérieur datant de 2022. C'est à partir de ce triste résultat et de ses expériences personnelles d'agressions que Luc Nadier a fondé Safee en 2022. L'objectif de cette startup ? Offrir un dispositif de protection personnelle fiable et accessible à tous, afin de contrer la peur et le sentiment d'insécurité quotidiens.

La promesse de Safee : « 3 clics pour sauver une vie ». Se positionnant comme un acteur majeur de la SafeTech, la startup propose un dispositif de protection unique au monde. Sous la forme d'une coque de téléphone ou d'un boîtier adaptable à tous les smartphones grâce à un autocollant aimanté, Safee propose aux utilisateurs un système de protection complet via 4 actions simples :

1. Appui 3 fois sur le bouton de la coque Safee.

2. Déclenchement automatique d'une alarme de 130 décibels.

3. Enregistrement vidéo, localisation et envoi vers les contacts d'urgence préalablement enregistrés.

4. Alerte envoyée aux contacts d'urgence pouvant alerter la police avec les données recueillies.

Luc Nadier, fondateur de Safee, explique : « La personne agressée appuie trois fois sur un bouton situé sur la coque de son smartphone et une alarme de 130 dB se déclenche immédiatement. En plus de l'effrayer, les gens autour sont prévenus via le bruit et la géolocalisation du smartphone. Les deux caméras et le micro permettent d'enregistrer la scène et de prévenir les contacts d'urgence préalablement enregistrés. »

En plus, une application disponible pour les mobiles sous Android ou iOS qui permet de renforcer le niveau de sécurité en offrant 4 fonctionnalités complémentaires :

1. Suivi d'itinéraire : Les contacts d'urgence peuvent suivre les déplacements via la géolocalisation.

2. Retransmission live : Les caméras et le micro envoient en direct aux contacts d'urgence dès activation de l'alarme.

3. Preuves légales : Les enregistrements et vidéos peuvent être utilisés pour déposer plainte.

4. Mode discret : Pour enregistrer discrètement une conversation inappropriée.

La solution Safee se distingue par sa légèreté (20g) et son faible encombrement (+6mm), à peine plus épaisse que n'importe quelle autre coque de téléphone. Un second produit, adaptable à tous les modèles de téléphones, peut être fixé à l'arrière par aimant. La société propose des coques de téléphones pour le moment à destination des iPhone 14, iPhone 13, iPhone 12 et iPhone 12 Pro. Il y a également la possibilité d’avoir un boîtier aimanté adaptable à tous les smartphones. Les prix débutent à 59,90 €, avec un abonnement mensuel de 2,90 €, et sont disponibles sur le site Safee.fr.