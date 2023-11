Promos spéciales forfaits mobile : les offres Free à découvrir absolument !

Si vous êtes passé à côté des offres Free, pas de panique ! On vous a concocté un article dédié aux forfaits sans engagement signés Free Mobile pour que vous puissiez choisir sereinement celui qui vous convient le mieux selon vos besoins et envies, mais aussi selon votre budget de téléphonie mobile !

Le forfait pas cher de Free Mobile

Le plus connu des forfaits Free est le forfait à prix mini : le forfait 2€. Celui-ci est gratuit pour les abonnés Freebox et 2€ par mois pour les nouveaux clients. Il offre 2 heures d'appels en France comme en Europe et l'illimité pour les SMS et MMS émis depuis ces destinations. 50Mo sont également disponibles, mais ne permettent pas une navigation web à proprement dit.

Si vous souhaitez agrémenter votre abonnement mobile, vous pouvez souscrire à l'option Booster 1Go, sans engagement, qui vous coûtera la somme supplémentaire de 2€ par mois. Ainsi, pour 4,99€ par mois, vous bénéficierez des garanties suivantes :

appels, SMS et MMS illimités en France et depuis l'UE et les DOM

1Go utilisable en France et depuis l'UE et les DOM

La Série Free avec un max de data à prix cassé

Free Mobile vous permet également de faire le plein de data à prix cadeau avec la Série Free 120Go. Celle-ci est valable la première année d'abonnement puis évoluera automatiquement vers le forfait Free 5G.

Au prix de 12,99€ par mois, elle vous fournit 120Go pour surfer sur le web en France métropolitaine ainsi que 18Go que vous pourrez utiliser lors de vos séjours en Europe et dans les DOM. Bien entendu, l'illimité sera de mise pour l'ensemble de vos communications depuis les zones précitées comme depuis la Métropole.

Notez que vous pourrez également appeler et envoyer vos SMS en illimité depuis la Métropole vers les DOM (hors Mayotte pour les appels).

Le nouveau forfait Free 5G

Celles et ceux qui souhaitent le maximum de data et plus encore, c'est LE forfait qu'il vous faut ! Le tarif de ce forfait sans engagement démarre à 9,99€ par mois pour les abonnés Freebox Pop et s'élève à 15,99€ par mois pour les clients Freebox. Pour les nouveaux inscrits, ce forfait Free 5G sera facturé la somme de 19,99€ par mois.

Dans les deux premiers cas, vous bénéficierez de la data illimitée en 5G depuis la Métropole tandis que dans le dernier cas, vous pourrez profiter de 250Go en 5G !

L'opérateur fournit avec ce forfait de belles garanties pour se connecter en toute sérénité ainsi que pour communiquer facilement et sans surcoût depuis l'étranger. En effet, vous pourrez disposer de :