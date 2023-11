20Go à petit prix ? C'est possible avec ces trois opérateurs de réseau mobile SOSH, RED by SFR et B&You !

Des forfaits pas chers avec 20Go

Les opérateurs de réseau mobile SOSH, RED by SFR et Bouygues Telecom proposent tous trois des promos sur leur forfait avec 20Go de data valables en France métropolitaine, promos réservées aux nouvelles souscriptions. Ces trois forfaits vous offrent la possibilité d'appeler et d'envoyer vos messages (SMS/MMS) sans compter aussi bien depuis la Métropole que depuis les pays de l'Union européenne et les départements d'outre-mer.

Ces forfaits sans engagement vous laissent par ailleurs la liberté de résilier ou de modifier votre abonnement mobile à tout moment et sans aucuns frais à votre charge. Le tarif de ces trois offres promotionnelles est identique, quel que soit le forfait que vous choisirez : 9,99€ par mois !

Les forfaits RED et B&You vous donnent l'opportunité de profiter du réseau 5G grâce à l'option qui vous coûtera 3€ supplémentaires chaque mois.

Les spécificités des offres SOSH, RED et B&You

En optant pour la série limitée de SOSH, vous pourrez surfer sur le net à hauteur de 15Go depuis l'UE et les DOM. Sachez également qu'avec ce forfait 20Go, vous pourrez appeler et envoyer vos messages en toute sérénité depuis la Métropole vers les numéros des DOM. En effet, ces communications sont incluses dans les garanties de votre abonnement mobile, évitant ainsi les mauvaises surprises financières en fin de mois.

Le forfait RED 20Go vous permet de disposer de 10Go lorsque vous voyagez à travers l'UE et les DOM. Vous pouvez également souscrire à l'option spéciale International "30Go en UE/DOM". Celle-ci vous coûtera la somme de 5€ par mois et vous offrira 30Go utilisables depuis l'UE et les DOM, dont 20Go en Suisse, en Andorre, aux États-Unis ou encore au Canada.

Enfin, le forfait B&You de Bouygues Telecom vous fournit 14Go pour rester connecté lors de vos séjours en Europe (UE/DOM). En choisissant cet abonnement illimité, vous pourrez bénéficier de la carte SIM à seulement 1€.