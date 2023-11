Le Galaxy A15 5G de Samsung disposera d’un processeur MediaTek et fonctionnera sous Android 14

Récemment, nous avons pu voir ce qui pourrait bien ressembler au futur smartphone Samsung Galaxy A15 qui sera décliné en version 4G et 5G. Maintenant, ce sont les résultats des performances de ce qui pourrait bien être son processeur qui viennent d’apparaitre sur la toile. En effet, selon les résultats du benchmark, le Galaxy A15 5G embarquerait le chipset MediaTek Dimensity 6100+. Confirmant les rumeurs antérieures, ce processeur s'avère être une évolution de l'Helio G99, déjà utilisé dans d'autres téléphones de la gamme Samsung, comme le Galaxy A24. Cependant, le Dimensity 6100+ va plus loin en intégrant un modem 5G, offrant ainsi une connectivité cellulaire plus rapide.

Un même chipset pour les versions 4G et 5G

Il est intéressant de noter que Samsung a opté pour la même puce, que ce soit pour les modèles 4G ou 5G du Galaxy A15. Une stratégie différente de celle adoptée pour le Galaxy A14, qui avait recours à des puces distinctes pour les variantes, selon le réseau, avec même des différences en fonction des marchés, totalisant ainsi quatre processeurs différents.

Le benchmark révèle également que le Galaxy A15 5G sera équipé de 4 Go de mémoire vive. En comparaison, le Galaxy A14 5G offre une option pouvant monter jusqu'à 8 Go. Il est donc plausible de s'attendre à une configuration similaire pour le Galaxy A15 lors de son lancement qui serait prévu pour le premier trimestre 2024, si Samsung décide de suivre son cycle annuel traditionnel.

En outre, le benchmark confirme que le Galaxy A15 5G sera livré avec Android 14, ce qui correspond à la tendance générale pour les nouveaux modèles Samsung en 2024. Bien que l'on puisse s'attendre à un lancement au premier trimestre de l'année prochaine, il est essentiel de noter que rien n'est encore définitif. Samsung pourrait toujours ajuster son calendrier en fonction de divers facteurs.