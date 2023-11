Promo mobile : votre forfait illimité à seulement 5€ disponible dès maintenant !

Que diriez-vous d'un forfait mobile à prix mini avec l'illimité ? Parce qu'on connaît la réponse, on vous a concocté une sélection de trois offres en promo à 5€ par mois et sans engagement, disponibles dès maintenant chez ces opérateurs virtuels... De quoi finir le week-end en beauté !

Un forfait B&You pas cher

Chez Bouygues Telecom, vous pouvez dès à présent profiter de sa série spéciale Black Friday à 4,99€ par mois. Avec ce forfait à prix doux, vous pourrez profiter de 1Go en France métropolitaine et plus largement au sein de l'Union européenne et les DOM. De même, vous aurez l'opportunité de communiquer sans compter depuis l'ensemble de ces destinations grâce à l'illimité. Enfin, l'opérateur vous donne la possibilité de souscrire à l'option 5G pour 3€ supplémentaires chaque mois.

En souscrivant à ce forfait illimité, sachez que votre carte SIM vous coûtera seulement 1€. Vous pouvez également opter pour le Service Max à prix réduit : 4€/mois au lieu de 9€/mois. Celui-ci vous permet de profiter d'un pack incluant le réseau 5G, B.tv en illimité et Assistance +.

Une offre RED à prix doux

Chez RED by SFR, c'est le forfait RED 1Go qui est disponible à seulement 4,99€ par mois. Vous disposerez avec ce forfait sans engagement de 1Go utilisable aussi bien en Métropole que lors de vos déplacements à travers l'UE et les DOM et de l'illimité pour communiquer comme bon vous semble depuis ces zones.

Si l'opérateur ne propose pas l'option 5G avec ce forfait illimité, il vous donne la possibilité de souscrire à une option spéciale International qui vous sera facturée 5€ chaque mois. Il s'agit de l'option "30Go en UE/DOM" qui vous octroie donc 30Go pour rester connecté en Europe (UE/DOM), dont 20Go utilisables depuis la Suisse, Andorre, les USA et le Canada.

Un forfait Free boosté

Free Mobile, de son côté, vous permet d'agrémenter son abonnement mobile le moins cher de sa gamme de forfaits Free. En effet, le forfait 2€, gratuit pour les abonnés Freebox, vous offre 2 heures d'appels et l'illimité pour les messages émis depuis la Métropole comme depuis l'étranger ainsi que 50Mo.

En souscrivant à sa nouvelle option Booster 1Go à 2,99€ par mois, vous pouvez jouir d'un forfait mobile bien plus complet. Ainsi, au prix de 4,99€ par mois, vous pouvez profiter des garanties suivantes : 1Go et l'illimité pour vos appels, SMS et MMS, et ce, aussi bien depuis la Métropole que depuis les pays d'Europe et les DOM.