Fuite de l’intégralité de la fiche technique et les visuels Presse du Samsung Galaxy A25

Une nouvelle fuite vient de divulguer des informations exhaustives sur le prochain smartphone abordable de Samsung, le Galaxy A25. Ces révélations, accompagnées de rendus visuels présentant le téléphone dans des options de couleurs noir, bleu et jaune, offrent un aperçu détaillé de ce que l’on peut attendre de ce modèle.

Quel design pour le Samsung Galaxy A25 ?

Dans l'ensemble, le Galaxy A25 s'inscrit dans la droite lignée des smartphones de la marque sud-coréenne pour l'année 2023. Il se démarque toutefois par quelques caractéristiques distinctives et notamment, le profil droit, habituellement plat, qui présente une zone arrondie près des boutons physiques, une particularité peu commune pour un appareil Galaxy. C’est ce que l’on peut voir sur les photos publiées par le site WinFuture, déjà à l’origine de fuites qui se sont confirmées ensuite.

La coque arrière, bien que plate et épurée comme ceux de nombreux autres smartphones Galaxy de cette année, arbore un motif complexe semblable à une matrice de points, ajoutant une touche d'originalité au design global. Il s’inspirerait de celui du Galaxy A14. Le smartphone serait disponible en plusieurs coloris : noir, bleu et jaune.

Quelle fiche technique pour le Galaxy A25 de Samsung ?

Pour l’affichage, le Galaxy A25 serait doté d’un écran avec une dalle AMOLED de 6,5 pouces avec une définition de 2340 x 1080 et une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz permettant d’offrir une fluidité intéressante et satisfaisante lorsqu’il s’agit de faire défiler les murs des réseaux sociaux ou les longues pages des sites Internet, par exemple. Cela serait également utile pour les jeux vidéo. Sous le capot, le téléphone serait animé par la puce Exynos 1280, marquant le passage d’une fourniture par MediaTek à une solution interne. Rappelons que les chipsets Exynos sont fabriqués par Samsung Foundry, la même société qui conçoit les puces Tensor pour Google. Il y aurait le choix entre des configurations de 6 Go ou 8 Go de mémoire vive et 128 Go ou 256 Go de stockage. Le Galaxy A25 fonctionnerait sous Android 14, avec l'interface utilisateur One UI 6.0.

Le fonctionnement global serait assuré par une batterie d’une capacité de 5 000 mAh, compatible avec une charge de 25 watts. La connectivité s’appuierait sur la présence d’un port USB-C, un connecteur audio 3,5 mm, la prise en charge double SIM, du Wi-Fi et du Bluetooth 5.1. L’appareil pourrait supporter l’insertion d’une carte mémoire pouvant accepter une capacité maximale de 1 To. Il y aurait un lecteur d’empreintes digitales sur le profil qui donc serait légèrement gonflé au niveau des touches latérales.

En ce qui concerne la disponibilité, des sources indiquent que le Galaxy A25 devrait être mis en vente en Europe entre le 7 et le 19 décembre, ce qui en ferait un choix potentiel pour les achats de fin d'année. Des détaillants en ligne en Suisse avancent un prix de départ d'au moins 279 CHF, soit environ 289 €. Comme le veut l’usage, il faut prendre ces rumeurs avec les pincettes de rigueur bien qu’il faille également reconnaître que le site WinFuture s’est rarement trompé dans ces précédentes prédictions concernant les smartphones à venir.