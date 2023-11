La nouvelle promo Black Friday : 2 mois offerts sur l'offre Oxygène de cet opérateur écoresponsable !

Vous êtes soucieux de votre impact environnemental tout en souhaitant profiter des réductions liées au Black Friday ? C'est chose possible grâce à l'opérateur Prixtel qui propose pour l'occasion deux mois d’abonnement offerts pour toute souscription à son offre Oxygène ! On vous dit tout dans cet article !

Un forfait écolo à prix cassé

L'opérateur Prixtel, connu pour ses engagements environnementaux et ses forfaits neutres en CO2, propose à l'occasion du Black Friday une promotion exceptionnelle ! En effet, pour toute souscription à son forfait Oxygène, vous pouvez économiser deux mois d'abonnement puisque ces derniers sont offerts !

Avant de vous présenter plus précisément les garanties de cette offre mobile, voici quelques précisions sur l'opérateur et sur ses forfaits sans engagement. Tout d'abord, Prixtel mène depuis plusieurs années des actions à visée écologique afin de compenser les émissions de CO2 causées par l'utilisation des abonnements mobile ainsi que par l'entreprise elle-même. Pour ce faire, l'opérateur accompagne les agriculteurs qui le souhaitent à la rénovation de leur exploitation, participe à la reforestation du territoire français et agit ponctuellement sur des opérations spéciales telles que l'opération ramassage de déchets à Biarritz en partenariat avec Save La Mermaid.

Outre ses forfaits neutres en CO2 disponibles sur le réseau SFR, l'opérateur propose des forfaits flexibles. Le principe est simple : chaque forfait se compose de trois paliers data auxquels est attribué un tarif spécifique. Les utilisateurs peuvent ainsi varier leur consommation de gigas selon leurs envies et besoins, mais aussi en fonction de leur budget.

L'offre Prixtel gratuite pendant 2 mois

En choisissant ce forfait illimité, vous pourrez surfer sur le net en toute sérénité grâce aux 80Go fournis pour votre usage Internet en France métropolitaine. Voici comment se présente ce forfait Oxygène :

jusqu'à 40Go : 0/mois pendant 2 mois puis 8,99€/mois

de 40Go à 60Go : 0/mois pendant 2 mois puis 10,99€/mois

de 60Go à 80Go : 0/mois pendant 2 mois puis 12,99€/mois

Vous êtes amené à voyager de manière régulière à l'étranger ? Ça tombe bien, avec cet abonnement mobile économique, vous pouvez bénéficier de 15Go utilisables depuis les pays de l'UE et les DOM. Sachez enfin que depuis ces destinations comme depuis la Métropole, vous pourrez apprécier l'illimité pour communiquer sans compter.