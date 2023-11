Le smartphone gaming Red Magic 9 Pro et sa déclinaison Red Magic 9 Pro+ sont officiels

Comme cela était annoncé par la marque elle-même, il y a quelques jours, Red Magic a officialisé ses nouveaux smartphones gaming haut de gamme, Red Magic 9 Pro et Red Magic 9 Pro+.

La série Red Magic 9 Pro est équipée du dernier processeur Snapdragon 8 Gen 3 de Qualcomm, faisant d'elle l'une des premières séries de smartphones Android à intégrer cette technologie. Avec jusqu'à 24 Go de RAM et 1 To de stockage, les Red Magic 9 Pro et Red Magic 9 Pro+ offrent des performances de très haut niveau et une gestion multitâche parfaitement fluide. Le Red Magic 9 Pro est décliné en plusieurs configurations : 8+256 Go, 12+256 Go ou 12+512 Go (modèle noir), 12+256 Go ou 12+512 Go (modèle transparent argent ou transparent noir). Pour sa part, la finition Red Magic 9 Pro+ est proposée avec : 16+256 Go, 16+512 Go ou 24 Go+1 To (modèle noir) et 16+256 Go ou 16+512 Go (modèle transparent argent ou transparent noir).

Des caractéristiques communes

Les deux téléphones sont dotés du même écran. Il s’agit d’une dalle AMOLED fabriquée par BOE de 6,8 pouces avec une définition de 1116x2480 pixels. La marque annonce une luminosité maximale de 1600 cd/m². Notez la caméra frontale, de 5e génération, sous l’écran qui permet d’avoir un affichage complet, sans aucun poinçon.

Les écrans profitent d’une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz pour des défilements fluides et un avantage dans les jeux vidéo. Notez aussi le taux d’échantillonnage tactile qui peut donner un avantage pour le gaming, de 960 Hz. On peut également compter sur la présence de gâchettes sensitives sur le profil pour utiliser le mobile comme une vraie manette de jeu. À l’intérieur, il y a un système de refroidissement amélioré ICE 13, comprenant un ventilateur intégré de 22 000 tr/min avec éclairage RGB personnalisable. Red Magic annonce un bruit de fonctionnement de seulement 4 dB, donc à peine audible pour le ventilateur. Le système ICE 13 s’appuie sur une plaque de chambre de vapeur à simple couche permettant une dissipation accrue de la chaleur.

Des différences de capacités de batterie

Outre les capacités de RAM et de ROM distinctes pour les modèles Red Magic 9 Pro et Red Magic 9 Pro+, ils ont des batteries de différentes capacités. Comptez sur 6500 mAh pour le 9 Pro et 5500 mAh pour le 9 Pro+. En plus, le premier supporte la charge à 80 watts contre 165 watts pour le deuxième proposant ainsi des vitesses rapides de chargement. Les deux smartphones sont compatibles Wi-Fi 6E avec la possibilité de passer au Wi-Fi 7 avec une mise à jour. Ils supportent également le Bluetooth 5.3 ainsi que la technologie sans contact NFC et embarquent un émetteur infrarouge pour les transformer en une télécommande universelle. Il y a un lecteur d’empreinte digitale sous l’écran pour authentifier le propriétaire.

Un design vraiment monolithe

La série Red Magic 9 Pro se distingue par son design totalement plat à l’arrière avec une parfaite intégration des capteurs photo.

À ce sujet, il y a deux capteurs de 50 mégapixels dont le principal est stabilisé optiquement, associés à un capteur de 2 mégapixels dédié aux prises de vue en mode macro. La caméra sous l’écran embarque 16 mégapixels. Cette série peut aussi compter sur un système audio puissant avec des haut-parleurs stéréo. La conception du haut-parleur de cavité sonore 115k produit un son riche et net avec un haut niveau de clarté et de détail, selon la marque. Le moteur super linéaire est conçu pour simuler le mouvement dans les jeux en produisant des vibrations, rendant l'expérience de jeu plus réaliste et immersive. Enfin, les mobiles sont animés par Android avec une surcouche Red Magic OS 9.0 et le Game Space enrichi. Cette nouvelle version du système d'exploitation a été spécialement conçue pour les joueurs, avec plusieurs fonctionnalités passionnantes qui améliorent l'expérience de jeu.

Disponibilité des Red Magic 9 Pro

Pour le moment, les smartphones Red Magic 9 Pro et Red Magic 9 Pro+ sont disponibles en Chine à partir du 28 novembre. Une annonce sera faite le 18 décembre prochain au sujet de leur disponibilité et de leurs prix respectifs en Europe et notamment en France, selon les différentes configurations présentées. Les précommandes seront possibles à partir du 27 décembre 2023 pour des ventes effectives à partir du 3 janvier 2024. Pas sûr que les deux modèles sont disponibles, car en France, notamment, seul le Red Magic 8 Pro était proposé avant d'être rejoint par le Red Magic 8S Pro.