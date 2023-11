iPhone 14 : Moins 170 € ! La sortie des iPhone 15 commence à se faire sentir sur le prix de la génération précédente

L'iPhone 14 et le modèle d'Apple de l'année dernière. Il n'en reste pas moins un très puissant smartphone. En ce moment, nous pouvons le trouver sur Rakuten à moins de 700 €. Une promotion très intéressante étant donné que les smartphones Apple ont tendance à être lancés à presque 1000 €, voire plus, ce qui était le cas de l'iPhone 14 l'année dernière.

L'iPhone 14 est un smartphone très haut de gamme qui fait partie de la génération précédente, commercialisé par Apple en 2022. Alors que 2024 se profile à l'horizon, et que les iPhone 15 viennent de sortir, l'iPhone 14 bénéficie d’une réduction de 170 € par rapport à son prix constructeur sur Rakuten. Mais, cet appareil a beau être de la génération précédente, il n'en reste pas moins un monstre de puissance. Aujourd'hui, un téléphone qui a 3 ou 4 ans reste totalement efficace, et celui-ci n'en a même pas deux !

La fiche technique de l'iPhone 14

Écran : 6,1 pouces, Oled Super Retina XDR, Dolby Vision, utlra-lumineux

6,1 pouces, Oled Super Retina XDR, Dolby Vision, utlra-lumineux Processeur : A15 Bionic

A15 Bionic Capteurs photo : grand-angle (12 MP) et ultra grand-angle performants (12 MP)

: grand-angle (12 MP) et ultra grand-angle performants (12 MP) 26h d'autonomie, 4325 mAh, charge rapide 20W, jusqu’à 20 heures de lecture vidéo en continu

La fiche technique de l'iPhone 14, est comme on pourrait s'y attendre à la fois précise et polyvalente, c'est-à-dire qu'elle permet de faire tourner des logiciels très gourmand, tout en permettant de larges possibilités multimédias, que ce soit pour prendre des photos, regarder des vidéos, jouer à des jeux mobiles, et cetera.

L'iPhone 14 est disponible sur Rakuten avec 170 € de réduction

L'iPhone 14, et l'ensemble de sa gamme ont été parmi les plus gros succès pour Apple, et c'est donc une très bonne occasion de l'acquérir pour enfin accéder à une génération récente d'Apple. Rakuten nous le propose donc à 699 € avec une garantie constructeur de 1 an.