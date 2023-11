Xiaomi Redmi Note 12 Pro : le numéro 1 des ventes de smartphones sur Amazon est à un prix imbattable !

Depuis plusieurs semaines, le Xiaomi redmi note 12 Pro et numéro 1 des ventes sur Amazon point rien d'étonnant à cela, puisqu'il s'agit de l'un des meilleurs rapports qualité-prix que l'on peut trouver actuellement sur le marché. Amazon nous le propose à 218 €, soit avec une réduction d'environ 60 €.

Le Xiaomi Redmi Note 12 Pro est proposé ici dans sa version 4G au prix de 218 €. Amazon fait fort, car il s'agit de son numéro un des ventes de smartphones. Il s'agit d'un appareil polyvalent affichant un rapport qualité-prix absolument imbattable, et cela explique probablement son très grand succès. Affichant quasiment les composants d'un haut de gamme, il est pourtant à un prix qui avoisine l'entrée de gamme… Mais justement, n'est-ce pas cela que l'on pourrait qualifier comme étant l'essence même du milieu de gamme ?

Fiche technique du Xiaomi Redmi Note 12 Pro

Écran : AMOLED de 6,67 pouces, 1080x2400 pixels 120 Hz

: AMOLED de 6,67 pouces, 1080x2400 pixels 120 Hz Processeur : Snapdragon 732G

: Snapdragon 732G RAM : 6Go

: 6Go Stockage : 128Go de stockage interne non extensibles

: 128Go de stockage interne non extensibles Appareil photo arrière : Triple capteur photo 108+8+2+5 mégapixels

: Triple capteur photo 108+8+2+5 mégapixels Appareil photo avan t : Capteur frontal 16 mégapixels

t : Capteur frontal 16 mégapixels Batterie : 5000 mAh compatible charge 67 watts

Comme nous pouvons le voir, le Xiaomi Redmi Note 12 Pro propose une fiche technique des plus intéressantes avec une excellente batterie, un écran digne du haut de gamme, un processeur, et une mémoire vive de haut standing, le tout créant un smartphone cohérent et puissant.

Le Xiaomi redmi note 12 Pro est disponible sur Amazon avec sa meilleure offre

L'appareil du constructeur Xiaomi est donc en ce moment le numéro 1 des ventes sur Amazon, et vous pouvez le trouver à 218 € au lieu des 279 € proposés par Xiaomi directement. L'avantage avec Amazon, c'est que vous pouvez suivre votre achat avec une grande finesse, mais en plus, il s'agit d'un vendeur de confiance.