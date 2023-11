Trois offres à saisir dès maintenant : votre forfait pas cher sur le réseau Orange

Un forfait ajustable à prix cassé

Chez YouPrice, vous pouvez profiter du forfait Le Mini qui bénéficie d'une remise mensuelle les deux premiers mois d'abonnement. Ce forfait sans engagement et ajustable vous propose de 5Go à 10Go en France métropolitaine ainsi que de l'illimité pour communiquer sans vous limiter. Il se présente comme suit :

jusqu'à 5Go : 4,99€/mois pendant 2 mois puis 5,99€/mois

puis 5,99€/mois de 5Go à 7Go : 8,99€/mois pendant 2 mois puis 9,99€/mois

puis 9,99€/mois de 7Go à 10Go : 10,99€/mois pendant 2 mois puis 11,99€/mois

Si vous êtes amené à vous déplacer à l'étranger, sachez que l'opérateur vous fournit jusqu'à 5Go utilisables depuis les DOM et plus largement au sein de l'Union européenne. Il vous permet même de profiter de l'illimité pour que vous puissiez communiquer à votre guise également depuis ces destinations.

Sachez enfin que l'offre Le Mini est également disponible sur le réseau SFR.

Un forfait illimité à moins de 8€

SOSH, de son côté, met à disposition un forfait illimité et sans engagement avec 1Go disponible en Métropole comme en Europe (hors Suisse et Andorre) et dans les DOM. Avec ce forfait à 7,99€ par mois réservé aux nouvelles souscriptions, vous pourrez appeler et envoyer vos messages en toute tranquillité grâce à l'illimité prévu par votre abonnement mobile, et ce, aussi bien depuis la France métropolitaine que depuis les zones précitées.

Vous avez des proches qui résident dans les DOM ? Bonne nouvelle puisqu'avec ce forfait, l'illimité est aussi de mise pour les appels ainsi que les messages émis depuis la Métropole vers les numéros des DOM. Vous pouvez ainsi communiquer sans compter avec vos proches sans surcoût !

Un forfait à prix mini et la carte SIM gratuite

Cet opérateur low cost vous offre la possibilité de souscrire à une offre exclusive réservée aux nouveaux clients. Cette offre n'est autre que le forfait Mensuel 20Go de Lebara, dont le tarif s'élève à 5,99€ tous les 30 jours. Ce forfait sans engagement vous permettra de surfer sur le net à hauteur de 20Go en France métropolitaine et de disposer de 5Go dédiés à votre itinérance dans les pays de l'UE et les DOM. Vous pourrez par ailleurs appeler et envoyer vos SMS comme bon vous semble depuis la Métropole.

Enfin, en souscrivant à cette offre, vous bénéficierez de la carte SIM et de la livraison gratuites !