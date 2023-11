Prochains smartphones Honor X7b, X8b et X9b, pour l’entrée de gamme ?

La marque Honor propose actuellement le smartphone d’entrée de gamme Honor X7a et il semblerait que d’autres téléphones soient en préparation. Certains portant les références X7b, X8b et X9b ont été aperçus dans des listes de certification et en voici tous les détails.

Honor semble être sur le point de lancer trois nouveaux modèles, les Honor X7b, X8b et X9b. Rappelons qu’actuellement, la marque chinoise propose, pour le segment d’entrée de gamme, le Honor X7a, en France. Il pourrait donc être remplacé par le Honor X7b mais pas sûr que les deux autres soient disponibles. En effet, la firme n’a pas la même approche que sa concurrente, Xiaomi qui inonde les marchés avec une multitude de références, préférant se concentrer sur la commercialisation d’appareils décents pour des gammes réfléchies. Toutefois, il est également possible que Honor veuille aussi élargir sa gamme pour répondre aux besoins variés des utilisateurs.

L’information sur les Honor X7b et Honor X8b provient du site de certification TDRA, où ces smartphones ont été récemment repérés. La certification TDRA est une étape cruciale que tout appareil électronique doit franchir avant d'être autorisé à être vendu ou distribué aux Émirats arabes unis. Cette découverte laisse entendre que le lancement de ces nouveaux modèles pourrait être imminent dans cette région du monde.

Bien que les détails spécifiques sur les caractéristiques des Honor X7b et X8b restent encore flous, il est à parier qu’ils s'inscriront dans la catégorie des smartphones d’entrée de gamme.

Un Honor X9b aussi en préparation

En parallèle, un autre modèle, le Honor X9b, attire également l'attention. En effet, ce smartphone a été repéré sur le site de certification BIS en Inde. Là aussi, cela suggère un prochain lancement dans ce pays qui représente un marché de plus en plus important pour les marques. Pour ce modèle, les rumeurs sont nettement plus fournies. Ainsi, le Honor X9b se distinguerait par son écran AMOLED de 6,78 pouces en diagonale qui pourrait proposer une fréquence de rafraîchissement maximale de 120 Hz.



Honor X9b

Sous le capot, le Honor X9b serait équipé d'un processeur Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 associé à 12 Go de mémoire vive et un espace de stockage interne de 256 Go. Il proposerait une configuration photo avec trois capteurs à l’arrière. Il s’appuierait sur un module principal de 108 mégapixels accompagné d’un capteur ultra grand-angle de 5 mégapixels et d’un objectif de 2 mégapixels dédié aux prises de vue en mode macro, c’est-à-dire très proche du sujet. Côté selfie et appel vidéo, le Honor X9b embarquerait une caméra frontale de 16 mégapixels. L'ensemble serait alimenté par une batterie de grande capacité, 5 800 mAh, qui supporterait la charge à 35 watts. Le smartphone fonctionnerait avec la surcouche logicielle MagicOS 7.2, basée sur Android 13.

Nous verrons dans les prochaines semaines si d’autres indiscrétions assez sérieuses se font entendre à leurs sujets et quels seront les modèles qui seront effectivement commercialisés en France.