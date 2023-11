Samsung Galaxy S21 FE : Il baisse de prix pour anticiper la futur sortie du S23 FE

L'absence d'un Samsung Galaxy S21 FE s'était fait sentir, et c'est avec joie que nous accueillons la sortie prochaine du Samsung Galaxy S23 FE. Comme souvent, le modèle précédent, à savoir le Galaxy S21 FE, voit son prix baisser sur certaines plateformes, et on peut tout à fait faire le lien. Sur Rakuten, le S21 FE est disponible à 304 €, un des meilleurs prix à ce jour pour l'appareil.

Le Samsung Galaxy S21 FE est un smartphone du constructeur Samsung fortement plébiscité. Et pour cause, « FE » signifie justement Fan Edition, car l’appareil repose sur certaines demandes des fans de la marque pour correspondre au mieux à leurs attentes. Initialement mis en vente en 2021 au tarif de 759 €, ce smartphone est actuellement disponible sur Rakuten pour 304 €, alors qu'il n'est plus disponible dans cette version sur le site de Samsung, et que la version 256 Go est à 829 €.

Fiche technique du Samsung Galaxy S21 FE 5G

Écran : 6,4 pouces, Dynamic AMOLED 2X, Full HD+ (2400 x 1080 pixels), taux de rafraîchissement jusqu'à 120 Hz

: 6,4 pouces, Dynamic AMOLED 2X, Full HD+ (2400 x 1080 pixels), taux de rafraîchissement jusqu'à 120 Hz Processeur : Qualcomm Snapdragon 888

: Qualcomm RAM : 6 Go / 8 Go

: 6 Go / 8 Go Stockage : 128 Go / 256 Go

: 128 Go / 256 Go Caméra arrière : Triple capteur 12 MP, f/1.8, Dual Pixel PDAF, OIS (principal) 12 MP, f/2.2, ultra grand-angle 8 MP, f/2.4, téléobjectif, zoom optique 3x, OIS

: Triple capteur Caméra avant : 32 MP, f/2.2

: 32 MP, f/2.2 Batterie : 4500 mAh, Charge rapide 25 W, charge sans fil 15 W, charge inversée 4,5 W

Le Samsung Galaxy S21 FE offre un écran AMOLED spacieux de 6,4 pouces, une puce Snapdragon 888 performante, et des capteurs photo de pointe. De plus, sa batterie est puissante avec 4500 mAh, garantissant une autonomie complète sur toute une journée !

Le Samsung Galaxy S21 FE se prépare à la sortie du S23 FE sur Rakuten

Le Samsung Galaxy S21 FE est proposé en ce moment à un prix très intéressant, 304 € dans une version américaine compatible avec les opérateurs français, et cela avec le site Rakuten.