Les trois promos à découvrir dès maintenant : votre forfait mobile 40Go dès 6,99€ !

Le forfait Black Friday avec deux mois offerts

Chez Prixtel, son forfait neutre en CO2 bénéficie d'une remise spéciale à l'occasion du Black Friday : les deux premiers mois d'abonnement sont offerts pour toute souscription à l'offre Oxygène ! Cette série limitée vous permet de profiter de 40Go à 80Go dès 8,99€ par mois depuis la France métropolitaine ainsi que de l'illimité pour communiquer comme bon vous semble.

Voici plus précisément comment se présente ce forfait illimité :

jusqu'à 40Go : 0€/mois pendant 2 mois puis 8,99€/mois

de 40Go à 60Go : 0€/mois pendant 2 mois puis 10,99€/mois

de 60Go à 80Go : 0€/mois pendant 2 mois puis 12,99€/mois

Lorsque vous voyagez à travers l'UE et les DOM, l'opérateur vous offre la possibilité de rester connecté grâce aux 15Go dédiés à votre itinérance et de communiquer de manière illimitée avec vos proches depuis ces destinations.

Un forfait 40Go à prix mini

Chez l'opérateur Lebara, vous pouvez souscrire à son offre exclusive réservée aux nouveaux abonnés : le forfait Mensuel 40Go à seulement 6,99€ par mois. Plus exactement, ce forfait se renouvelle tous les 30 jours, vous paierez donc 6,99€ tous les 30 jours et non tous les mois calendaires.

Cette offre vous permet ainsi de profiter des appels et SMS illimités en France métropolitaine ainsi que de 40Go pour surfer sur le net. L'opérateur assure votre itinérance en incluant une enveloppe data de 5Go utilisables lors de vos déplacements au sein de l'UE et des DOM.

Notez qu'en optant pour ce forfait, votre carte SIM et la livraison sont gratuites en plus du giga supplémentaire offert le premier mois de vote abonnement.

Un forfait illimité à prix réduit

De son côté, Cdiscount Mobile met en avant un forfait à prix cassé avec 40Go de data en France métropolitaine ! À 8,99€ par mois au lieu de 10,99€, ce forfait bénéficie de 2€ de remise mensuelle valable sans limitation de durée. De plus, vous ne paierez votre nouvelle carte SIM que 1€ au lieu de 10€ !

Les garanties de ce forfait incluent 11Go pour votre connexion web utilisables depuis la zone Europe et les DOM et l'illimité pour communiquer à votre guise aussi bien depuis ces destinations que depuis la Métropole. Concernant la zone Europe, il s'agit des pays de l'UE auxquels s'ajoutent l'Islande, la Norvège et le Liechtenstein.