Xiaomi Poco F5 : ce marchand anticipe la sortie du Xiaomi Poco F6 en proposant une des meilleures offres actuelles sur le F5

Le Redmi K70 en Chine ou en France Poco F6 et un smartphone qui devrait être officialisé dans peu de temps. Pour cette occasion, Xiaomi, comme plusieurs marchands, baisse le prix du F5. Le Xiaomi Poco F5 est un excellent smartphone de milieu de gamme qui propose une forte polyvalence avec tout de même les composants avancés qui permettent des pratiques comme le jeu, ou le streaming dans des conditions plus excellentes. En ce moment, il est possible de le trouver sur Rakuten directement expédié par la plateforme elle-même, il s'agit d'une version française neuve avec une garantie de 2 ans. Mais si vous le souhaitez, vous pouvez également passer par Rakuten pour acheter le produit directement à Xiaomi et bénéficier de 5 € d’offres de bienvenue.

La fiche technique du Xiaomi POCO F5

Écran : AMOLED de 6,67 pouces, avec taux de rafraîchissement de 120Hz

AMOLED de 6,67 pouces, avec taux de rafraîchissement de 120Hz Processeur : Snapdragon 7+ Gen 1

Snapdragon 7+ Gen 1 RAM : 8 Go

8 Go Stockage interne : 256 Go

256 Go Caméras arrières : Triple caméra avec capteur principal de 64 MP, ultra grand-angle de 8 MP, et macro de 2 MP

Triple caméra avec capteur principal de 64 MP, ultra grand-angle de 8 MP, et macro de 2 MP Caméra frontale : 16 Mp

16 Mp Batterie : 5000 mAh, supporte la charge rapide de 67 W

Le Xiaomi Poco F5 du constructeur Xiaomi propose des composants dignes d'un haut de gamme sur plusieurs de ses aspects, et cela commence avec une mémoire vive de 8 Go, ce qui est très rare pour un appareil à ce prix. Et comment ne pas citer son écran AMOLED de 6,67 pouces avec un taux de rafraîchissement à 120 Hertz qui permet un visionnage de vidéo ou une interaction avec des jeux de façon extrêmement fluide. Côté batterie, il est à la fois robuste avec une charge rapide de 67 Watt, ce qui est plutôt élevé. Et mentionnons également son excellente caméra qui permet des photos et vidéos d'une très bonne qualité.

Le Xiaomi Poco F5 est en ce moment sur Rakuten à 319 €

Le Xiaomi Poco F5 est sur Rakuten à 319 € et vous pouvez vous le procurer directement auprès de Rakuten avec une garantie de 2 ans en version neuve et française, ou auprès de Xiaomi en passant par Rakuten, ceci étant partenaire, et bénéficier de 5 € de bienvenue.