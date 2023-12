Promo de fin d’année : offrez-vous l’iPhone 15 à prix réduit chez Bouygues Telecom !

L’ iPhone 15 en promo , ça vous intéresse à l’approche de Noël ? Si oui, voici une offre immanquable : Bouygues Telecom propose l’incontournable smartphone Apple à seulement 1 € + 22,49 € par mois pendant deux ans avec un forfait 200 Go . L’opérateur accorde même une remise supplémentaire de 100 € pour la reprise d’un ancien mobile. Le deal vous semble séduisant ? Alors, découvrez tous les détails concernant ce bon plan de fin d’année !

L’iPhone 15 chez Bouygues Telecom, c’est une grosse réduction avec un forfait 200 Go + 100 € de bonus pour la reprise d’un ancien smartphone !

Si vous souhaitez obtenir l’iPhone 15 à prix cassé, c’est le moment de foncer chez Bouygues Telecom ! En cette fin d’année, la version 128 Go du célèbre smartphone Apple est en effet affichée à tarif réduit pour toute souscription à un forfait 200 Go. Pour être plus précis, le fait de prendre cet abonnement mobile maxi data vous donnera le droit à :

une remise automatique de 427,10 € sur le téléphone ;

un remboursement de 80 € après commande.

Au total, c’est donc une excellente affaire, puisque vous ne paierez que 1 € + 22,49 € par mois pendant deux ans ou 491,90 € au comptant (au lieu de 999 €) pour vous offrir l’iPhone 15. Vous voulez encore faire baisser la facture ? Alors, revendez votre smartphone actuel à Bouygues Telecom ! L’opérateur reprend votre ancien mobile et vous accorde même un bonus de 100 € pour cela. Bref, le bon plan idéal pour faire des économies supplémentaires !

Quelles sont les principales caractéristiques de l’iPhone 15 ?

Disponible en cinq couleurs (noir, bleu, rose, vert ou jaune) chez Bouygues Telecom, l’iPhone 15 est l’une des nouveautés incontournables de la rentrée 2023. Si l’on s’intéresse à ses caractéristiques, ce smartphone 5G de marque Apple dispose entre autres :

d’un magnifique écran OLED Super Retina XDR de 6,1 pouces ;

d’une excellente puce A16 Bionic ;

d’une batterie longue autonomie fonctionnant avec la recharge rapide 20 W ;

d’un double appareil photo avancé (objectif principal 48 Mpx + ultra grand angle 12 Mpx) et d’un capteur selfie 12 Mpx ;

d’une résistance aux éclaboussures, à l’eau et à la poussière (indice de protection IP68).

Quelques mots sur l’excellent forfait mobile 200 Go de Bouygues Telecom

Nécessaire pour obtenir les réductions sur l’iPhone 15, le forfait 200 Go de Bouygues Telecom est une offre mobile à 31,99 € par mois pendant 6 mois (puis 44,99 € par mois) avec deux années d’engagement. Si vous êtes client Bbox, vous pourrez toutefois y souscrire avec une remise mensuelle de 5 €.

En matière de services, cet abonnement maxi data permet :

d’utiliser 200 Go d’Internet 4G/5G + les appels et SMS illimités en France métropolitaine, ainsi que vers l’Europe, les DOM et la Suisse ;

de profiter des mêmes usages lors de voyages en Outre-mer, en Europe et en Suisse ;

de téléphoner sans compter vers les fixes de 120 destinations internationales depuis l’Hexagone ;

d’envoyer des MMS à volonté dans toute la France ;

de consommer 35 Go de données mobiles lors de séjours dans 15 pays du monde, parmi lesquels l’Australie, le Canada, les États-Unis, la Chine, le Brésil, la Nouvelle-Zélande, le Japon, la Tunisie, etc.

Cette formule vous tente ? Ce n’est pas fini ! En la choisissant, vous bénéficierez aussi de nombreux avantages, dont une seconde carte SIM utilisable sur un deuxième appareil connecté ou encore le prêt gratuit d’un téléphone en cas de panne, perte, vol ou casse du vôtre.

Cet article est un contenu sponsorisé.