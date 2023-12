Dernier week-end pour profiter des deux promos forfaits mobile 40Go et 100Go à moins de 10€ sur le réseau Orange !

Le Black Friday fait progressivement place aux promos de Noël mais quelques offres persistent encore comme celles de l'opérateur Lebara ! 40Go et 100Go à moins de 10€, il est encore temps de profiter de ces offres exclusives et sans engagement... C'est maintenant ou jamais !

Le Black Friday continue pour encore quelques jours

L'opérateur Lebara avait lancé à l'occasion du Black Friday le 22 novembre dernier deux offres exclusives réservées aux nouveaux clients. Ces promos spéciales Black Friday permettaient aux utilisateurs d'obtenir un abonnement mobile avec 40Go ou 100Go de data à des tarifs attractifs afin de ne pas dépasser le seuil des 10€ par mois et ainsi préserver le budget de téléphonie. Bonne nouvelle, celles-ci sont encore valables jusqu’à mardi prochain inclus !

L'un comme l'autre de ces forfaits sans engagement vous laissent par ailleurs l'opportunité de résilier votre abonnement mobile dès que vous le souhaitez et sans frais afin de pouvoir vous ajuster à vos envies du moment et surtout à vos finances.

Deux précisions s'imposent avant de vous présenter ces deux offres promotionnelles. La première est que les forfaits de Lebara se renouvellent automatiquement tous les 30 jours et non tous les mois calendaires comme il est d'usage pour la plupart des offres mobiles. La seconde précision porte sur le réseau utilisé par ces deux abonnements : le réseau Orange. Ce dernier est une nouvelle fois révélé meilleur réseau de France selon la dernière enquête de l'ARCEP (Agence de régulation des communications écrites, des postes et de la distribution de la presse).

Les forfaits pas chers 40Go et 100Go

Le forfait à prix mini est le forfait Mensuel 40Go à 6,99€ par mois. Ce dernier vous offre jusqu'à 40Go pour surfer sur le net en France métropolitaine. Si vous souhaitez davantage de data, vous pouvez opter pour le forfait 100Go. Au prix de 9,99€ par mois, ce forfait économique vous fournit 100Go pour que vous puissiez naviguer sur la toile en toute tranquillité depuis la Métropole. Avec ces deux offres en promo, vous pourrez bénéficier de l'illimité pour vos appels et SMS émis depuis cette destination.

Par ailleurs, l'opérateur Lebara assure votre itinérance en vous permettant de rester connecté à hauteur de 5Go. Cette enveloppe data incluse pourra être utilisée lorsque vous voyagez au sein des pays de l'Union européenne et des départements d'outre-mer.

Enfin, sachez qu'en souscrivant à l'un de ces deux forfaits économiques, votre nouvelle carte SIM est gratuite et 1Go supplémentaire vous est offert le premier mois d'abonnement.