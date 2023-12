Vous allez adorer les promos RED, dont l'offre spéciale 130Go avec la 5G offerte !

Si le Black Friday est terminé, les promos mobile elles continuent d'affluer ! C'est notamment le cas chez RED by SFR avec ses forfaits illimités à des tarifs attractifs avec de 1Go à 200Go dès 4,99€ par mois. Il y en a pour tous les goûts et tous les budgets, faites votre choix !

Zoom sur le forfait RED 130Go avec la 5G offerte

RED by SFR met en avant quatre forfaits illimités et sans engagement à des tarifs très attractifs. Parmi cette gamme, il en est une qui mérite les lumières : le forfait RED 130Go. Ce forfait permet aux utilisateurs de faire le plein de data et de naviguer sur la toile en toute sérénité en France métropolitaine sans faire exploser le budget de téléphonie mobile. En effet, en optant pour cette offre, vous devrez vous acquitter de 13,99€ par mois pour profiter de 130Go de 5G. Vous avez bien lu, le réseau 5G est inclus gratuitement !

Vous pourrez par ailleurs appeler et envoyer vos messages sans compter en France métropolitaine comme depuis les pays de l'UE et les DOM. De plus, depuis ces dernières destinations, l'opérateur vous fournit pas moins de 26Go afin que vous puissiez rester connecté lors de vos voyages à l’étranger.

Les globe-trotteurs pourront souscrire à l'option spéciale International pour 5€ supplémentaires chaque mois. Elle permet de se connecter à hauteur de 30Go depuis l'UE et les DOM et de disposer de 20Go (inclus) depuis la Suisse, Andorre, les États-Unis et le Canada.

Les forfaits pas chers signés RED

Les autres forfaits économiques de la gamme RED offrent également la possibilité de communiquer à votre convenance en France comme à l'étranger (UE/DOM) grâce à l'illimité. De plus, l'option "International" est disponible avec l'ensemble de ces offres sans engagement.

Pour les plus petits budgets, le forfait RED 1Go est parfait. À 4,99€ par mois, il permet de profiter principalement de l'illimité et de consulter de temps à autre quelques sites ainsi que vos mails (1Go).

Pour davantage de data sans dépasser le seuil des 10€, vous pouvez opter pour le forfait RED 20Go. Pour 9,99€ par mois, vous disposerez de 20Go en France métropolitaine avec ou sans la 5G. Si vous choisissez cette dernière, l'option vous coûtera la somme de 3€ chaque mois. 10Go vous sont proposés pour rester connecté à l'étranger (UE/DOM).

Enfin, les plus gourmands d'entre vous pourront obtenir le forfait 200Go en versant 17,99€ par mois. Avec cette offre RED, l'option 5G est gratuite et 20Go vous sont fournis, dédiés à votre connexion web depuis l'UE et les DOM.