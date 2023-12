Samsung Galaxy S23 : Il est proposé avec une Watch6 d'une valeur de 299 €, mais vous ne payez que le prix du smartphone !

Le Samsung Galaxy S23 est l'actuelle figure de proue de Samsung. Nous pouvons le trouver en ce moment avec une offre spéciale Noël qui nous permet de l'acquérir pour 799 € chez Boulanger, soit au même prix que nous le propose Samsung, mais dans un pack avec une Galaxy Watch6 d'une valeur de 299 €, et en plus avec 50 € de remboursement ! Nous vous disons tout.

Le Samsung Galaxy S23 est un smartphone haut de gamme qui fait partie des smartphones emblématiques du moment. Son constructeur Samsung nous le propose avec une Galaxy Watch6 offerte, mais Boulanger fait encore mieux en nous proposant un pack avec cette même Galaxy Watch6 d'une valeur de 299 € et au même prix que Samsung, mais en plus avec 50 € de remboursement, et la possibilité de réduire le prix en faisant racheter votre ancien appareil par Boulanger.

Fiche technique du Samsung Galaxy S23

Écran : AMOLED 120 Hz, de 6,1 pouces

AMOLED 120 Hz, de 6,1 pouces Processeur : Processeur Snapdragon® 8 gen 2

Processeur Snapdragon® 8 gen 2 Mémoire : 8 Go

8 Go Stockage : 128 Go de stockage interne

128 Go de stockage interne Caméra principale : 50 Mp

50 Mp Caméra frontale : 12MP

12MP Batterie : 3900 mAh avec prise en charge de la charge rapide et de la charge sans fil

La fiche technique du Galaxy S23 est véritablement impressionnante. L'appareil embarque un processeur Snapdragon® 8 gen 2 très puissant, probablement le meilleur actuellement sur le marché en attendant la nouvelle puce de Qualcomm, un écran magnifique AMOLED et une mémoire vive de 8Go.

Profitez de cette offre de Noël chez Boulanger avec le Samsung Galaxy S23 et une Watch6 !

Un pack très intéressant pour Noël avec Boulanger !

Pour Noël, Boulanger nous propose un pack avec le Samsung Galaxy S23 et une Galaxy Watch6 d'une valeur de 299 €, pour un total de 799 €, mais en plus avec 50 € de remboursement, et la possibilité de réduire encore le prix de ce pack en faisant racheter votre ancien appareil par Boulanger. Même en prenant les prix les moins chers du S23 seul et en les additionnants à celui de la Watch6, ce pack reste plus intéressant ! En plus, avec Boulanger, vous pouvez aller chercher directement votre article en magasin après achat en ligne !