Xiaomi Redmi Note 12 Pro : Numéro 1 des ventes, il est à 225 € sur Amazon !

Le Xiaomi Redmi Note 12 Pro est numéro 1 des ventes sur Amazon depuis quelque temps et nous pouvons dès à présent l'obtenir pour 225 € seulement ce qui représente une très belle réduction par rapport à son prix constructeur qui est de 289,90 €. Nous vous disons tout sur cette très bonne offre.

Le Xiaomi Redmi Note 12 Pro est un smartphone du constructeur chinois Xiaomi qui nous propose des spécificités excellentes pour un rapport qualité-prix hors norme. Commercialisé avec l'objectif de nous proposer un milieu de gamme qui flirte, par certains de ces aspects, avec le haut de gamme, il a pourtant un prix qui le ferait ressembler à de l'entrée de gamme. Proposé en ce moment par Amazon à 225 €, il s'agit d'un produit étiqueté choix d' Amazon ce qui veut dire qu'il a été validé par la plateforme elle-même.

Fiche technique du Xiaomi Redmi Note 12 Pro

Écran : AMOLED de 6,67 pouces, 1080x2400 pixels 120 Hz

: AMOLED de 6,67 pouces, 1080x2400 pixels 120 Hz Processeur : Snapdragon 732G

: Snapdragon 732G RAM : 6Go

: 6Go Stockage : 128Go de stockage interne non extensibles

: 128Go de stockage interne non extensibles Appareil photo arrière : Triple capteur photo 108+8+2+5 mégapixels

: Triple capteur photo 108+8+2+5 mégapixels Appareil photo avan t : Capteur frontal 16 mégapixels

t : Capteur frontal 16 mégapixels Batterie : 5000 mAh compatible charge 67 watts

Les spécificités du Xiaomi Redmi Note 12 Pro 4G sont excellentes, car celui-ci propose un très bel écran AMOLED avec un taux de rafraîchissement à 120 Hertz idéal pour le streaming de vidéo et les jeux mobile, il propose 6 Go de RAM, un excellent appareil photo avec un triple capteur, dont un objectif principal à 108 mégapixel, et une batterie avec 5000 mAh avec charge rapide 67 w, ce qui est plutôt impressionnant !

Le Xiaomi Redmi Note 12 Pro est en ce moment avec sa meilleure offre sur Amazon

Nous pouvons trouver le Xiaomi Redmi Note 12 Pro ce moment à seulement 225 € sur Amazon. Numéro 1 des ventes sur la plateforme depuis quelque temps, cela représente une baisse de presque 70 €, à ce prix, c'est un gros pourcentage ! Un téléphone qui peut s'avérer idéal comme cadeau de Noël pour vous ou votre ado par exemple.