Google Pixel 7a : 85 € de réduction sur cet excellent appareil de Google pour préparer Noël avec la Fnac !

Le Google Pixel 7a est ce que l'on peut qualifier de version allégée du Google pixel 7 classique, car il nous propose un format plus réduit et un prix également inférieur, mais cela ne concerne en rien sa puce Google Tensor 2 qui, elle, reste la même et permet à l'appareil de garder la puissance de son grand frère. Nous pouvons le trouver en ce moment sur la Fnac Marketplace auprès d'un vendeur certifié Fnac pour 424 €, une très bonne affaire puisque celle-ci est satisfaite ou remboursée, et que le produit est sous garantie.

Caractéristiques du Google Pixel 7a

Écran : Écran OLED de 6,1 pouces, résolution Full HD+

: Écran OLED de 6,1 pouces, résolution Full HD+ Processeur : Google Tensor 2

: Google Tensor 2 RAM : 8 Go

: 8 Go Stockage : 128 Go

: 128 Go Caméra principale : Capteur grand angle de 64 mégapixels et ultra grand angle 13 mégapixels

: Capteur grand angle de 64 mégapixels et ultra grand angle 13 mégapixels Caméra frontale : 13 mégapixels

: 13 mégapixels Batterie : 4385 mAh avec charge rapide

La fiche technique du Google Pixel 7a est, comme nous le disions, assez similaire à celle du Google pixel 7 à la seule différence de la taille de son écran qui est plus petit. Pour le reste, il est très puissant grâce à ça puce SoC Google Tensor 2, développé par l'équipe de recherche et développement de Google ce qui permet une optimisation très efficace de l'appareil.

Le Google Pixel 7a est à 424 € sur le Marketplace de la Fnac !

Nous pouvons trouver le Google pixel 7a à 424 € au lieu des 509 proposé directement par Google, ce qui fait une réduction d'environ 85 €, ce qui n'est pas négligeable d'autant plus qu'en passant par la Fnac, nous sommes assuré d'avoir un vendeur certifié, que le produit soit sous garantie et nous sommes même satisfait ou remboursé en cas de problème, mais cela est peu probable car nous avons également la possibilité d'accéder à un SAV professionnel, un paiement sécurisé et tous les services Fnac !