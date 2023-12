iPhone 15 : Numéro 1 des ventes sur ce site, il est proposé avec une réduction de 190 € pour Noël

Pour aider à préparer Noël, les enseignes sont évidemment les premières concernées pour proposer des prix attractifs et des offres intéressantes qui permettront à leurs clients de s'y retrouver. Eh bien, on peut dire que Rakuten joue bien son rôle pour les fêtes puisque celui-ci nous propose un iPhone 15 pour 779 € ! Rappelons que l'iPhone 15 est sorti il y a peu de temps et est toujours affiché à 969 € chez de nombreux marchands, dont Apple directement.

Les iPhone d'Apple ne sont pas de simple haut de gamme, ce sont aussi des symboles technologiques aujourd'hui entrée dans la culture populaire, alias la Pop Culture dans la langue d'Edgar Poe. L'iphone 15 est le nouveau né du géant Américain et c'est évidemment avec beaucoup d'attention qu'il a été accueillis. Logiquement numéro 1 des ventes sur certaines plateformes dont Rakuten, le Black Friday a permis à de nombreuses personnes de se le procurer à moindre prix, et en cette période de préparation de fêtes de Noël, nous pouvons à nouveau compter sur les enseignes pour nous procurer cet appareil à bon prix. C’est pourquoi, nous pouvons le trouver à 779 € au lieu de 969 € sur Rakuten ! En plus, aujourd'hui, seulement, pour l'opération « Hotte de Noël, »vous pouvez obtenir jusqu'à 20 % de cash-back sur le programme de fidélité gratuit et sans engagement de l'enseigne.

La fiche technique de l'iPhone 15

Écran : Super Retina XDR OLED 60 hz, de 6,1 pouces

Super Retina XDR OLED 60 hz, de 6,1 pouces Processeur : Puce Apple A16 Bionic

Puce Apple A16 Bionic RAM : 6 Go

: 6 Go Stockage interne : 128 Go

128 Go Objectif principal : 48 MP

48 MP Caméra avant : Capteur TrueDepth de 12 MP

Capteur TrueDepth de 12 MP Batterie : 3877 mAh

L'iPhone 15 est puissant. Cela ne fait aucun doute qu'Apple sait comment proposer le meilleur de la technologie à ses nombreux fans. Ce n'est pas pour rien que les conversations autour des iPhones tournent presque toujours autour de deux groupes Apple et les autres. Si sur le papier, l'iPhone 15 ne semble pas si impressionnant, il ne faut pas s'y tromper, il l'est. Cela est dû à une optimisation particulièrement ingénieuse de la marque qui connaît les moindres composants de son appareil, et peut ainsi le rendre le plus ergonomique possible.

Nous pouvons obtenir l'iPhone 15 à 779 € sur Rakuten au lieu des 969 € de son prix constructeur de référence ! En plus, aujourd'hui, seulement, vous pouvez obtenir jusqu'à 20 % de cash-back sur le Club R, le programme de fidélité gratuit et sans engagement de l'enseigne pour l’événement « Hotte de Noël ». Le smartphone est vendu avec 2 ans de garantie et livré avant Noël !