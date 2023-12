Xiaomi Poco F5 : il est au meilleur prix chez ce marchand en passant sous les 320 € !

Xiaomi est un constructeur qui propose depuis quelques années de produits très diversifiés adaptés à de nombreux profils. Parmi eux, les Poco sont des smartphones pas chers de milieu de gamme qui ont une appétence pour le multimédia grâce à des composants plutôt avancés qui en font des rapports qualité prix absolument excellent. En ce moment, le Poco F5 bénéficie de l'annonce de l'arrivé du modèle F6 pour voir son prix baisser, l'occasion d'en profiter pour nous le procurer. Celui-ci est proposé pour 319,80 € sur Rakuten, ce qui en fait l'un de ses meilleurs prix sur le marché.

La fiche technique du Xiaomi POCO F5

Écran : AMOLED de 6,67 pouces, avec taux de rafraîchissement de 120Hz

AMOLED de 6,67 pouces, avec taux de rafraîchissement de 120Hz Processeur : Snapdragon 7+ Gen 1

Snapdragon 7+ Gen 1 RAM : 8 Go

8 Go Stockage interne : 256 Go

256 Go Caméras arrières : Triple caméra avec capteur principal de 64 MP, ultra grand-angle de 8 MP, et macro de 2 MP

Triple caméra avec capteur principal de 64 MP, ultra grand-angle de 8 MP, et macro de 2 MP Caméra frontale : 16 Mp

16 Mp Batterie : 5000 mAh, supporte la charge rapide de 67 W

Le Xiaomi Poco F5 est un smartphone très intéressant quand on recherche un appareil qui soit orienté vers des usages plutôt multimédias. Avec son écran Amoled plutôt grand, il propose un taux de rafraîchissement à 120 Hz, le rendant très agréable autant pour regarder des vidéos en streaming, que pour les jeux mobiles qu'il peut faire tourner avec un écran optimal. Il possède 8 Go de mémoire vive et une batterie impressionnante de 5000 mAh, ce qui en fait un téléphone puissant. Côté SoC, c'est également une bonne nouvelle, car il possède une puce Snapdragon 7+ Gen1, de Qualcomm, spécialement conçue pour optimiser au maximum le milieu de gamme !

Le Xiaomi Poco F5 est en ce moment sur Rakuten à 319 €

Le Xiaomi Poco F5 est proposé en ce moment sur le site Rakuten à seulement 319,80 € avec une garantie de 2 ans en version neuve et française ! L'enseigne vous permet d'être certain de vous faire livrer avant Noël si vous le souhaitez et vous permet un envoi du colis dans la journée en commandant avant 16 h !