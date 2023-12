Samsung Galaxy S21 FE : il passe sous les 300 € pour Noël alors que nous accueillons aujourd'hui le nouveau Galaxy S23 FE

Le Samsung Galaxy S21 FE est le résultat d'une expertise minutieuse de la part de son constructeur Samsung pour déterminer ce que souhaitent principalement les fans de la marque, afin d'optimiser les caractéristiques concernées, tout en allégeant celles moins importantes pour les utilisateurs. FE veut dire Fan Edition, c'est pour cela que l'appareil a rencontré un grand succès : l'écoute des utilisateurs. En ce moment, nous pouvons le trouver à 299 € seulement sur Rakuten, un prix vraiment très intéressant qui coïncide particulièrement bien avec la sortie du tout nouveau Samsung Galaxy S23 FE aujourd'hui même !

Fiche technique du Samsung Galaxy S21 FE 5G

Écran : 6,4 pouces, Dynamic AMOLED 2X, Full HD+ (2400 x 1080 pixels), taux de rafraîchissement jusqu'à 120 Hz

: 6,4 pouces, Dynamic AMOLED 2X, Full HD+ (2400 x 1080 pixels), taux de rafraîchissement jusqu'à 120 Hz Processeur : Qualcomm Snapdragon 888

: Qualcomm Snapdragon 888 RAM : 6 Go

: 6 Go Stockage : 128 Go

: 128 Go Caméra arrière : Triple capteur 12 MP, f/1.8, Dual Pixel PDAF, OIS (principal) 12 MP, f/2.2, ultra grand-angle 8 MP, f/2.4, téléobjectif, zoom optique 3x, OIS

: Triple capteur Caméra avant : 32 MP, f/2.2

: 32 MP, f/2.2 Batterie : 4500 mAh, Charge rapide 25 W, charge sans fil 15 W, charge inversée 4,5 W

Le Galaxy S21 FE de Samsung est un appareil qui a tout pour plaire aux plus exigeants tout en étant affiché à un prix très raisonnable pour nos portes feuille. Avec son écran qui utilise la technologie Dynamic Amoled 2X, nous avons affaire à l'une des meilleures technologies actuelles. « Dynamic » se rapporte au Dynamic Tone Mapping, une fonctionnalité qui permet une gestion des couleurs et du contraste très précise pour offrir une gamme de hautes-fidélités. « Amoled » se rapporte bien sûr à la technologie qui succède aux écrans OLED proposant une plus grande finesse de composant et un meilleur taux de rafraîchissement menant à une fluidité accrue des images. Le « X2 » indique d'ailleurs que le taux de rafraîchissement en question est encore plus évolué que sur un écran Amoled simple puisqu'il va ici jusqu'à 120 Hz. Côté processeur, c'est un Snapdragon 888 de Qualcomm qui intègre l'appareil, une puce qui était en 2021 ce qui se faisait de mieux pour le haut de gamme, et trois ans plus tard, elle continue à égaler sans problème un iPhone 14 !

Le Samsung Galaxy S21 FE est proposé à moins de 300 € chez Rakuten !

Nous pouvons trouver en ce moment le Samsung Galaxy S21 FE à un prix très intéressant de 299 €. Il est même possible de gagner encore 5€ de plus avec le code GOD5150. L’appareil est proposé avec une garantie de 2 ans et est une version internationale compatible avec tous les opérateurs français.