Le Pixel 8 Pro boosté par le module d’intelligence artificielle Google Gemini Nano

Si on commençait déjà à parler d’intelligence artificielle sur nos smartphones, il semble que certains modèles déjà commercialisé et d’autres à venir prennent une nouvelle dimension. En effet, Google vient d’annoncer l’intégration de Gemini Nano au sein du Pixel 8 Pro, boostant ses capacités d’usage. En voici tous les détails.

Le géant américain Google vient d’annoncer la disponibilité de son nouveau modèle d’intelligence artificielle, Gemini, le plus performant à ce jour. Il est décliné en trois versions – Ultra, Pro et Nano –, et semble marquer un tournant dans l'ère numérique du géant du Web. Elles sont conçues pour des usages spécifiques, offrant des performances optimales dans divers contextes.

Gemini Nano intégré dans le Pixel 8 Pro

Le lancement de Gemini coïncide avec la sortie du smartphone haut de gamme Pixel 8 Pro, le premier smartphone conçu pour exploiter pleinement les capacités de Gemini Nano. Ce modèle compact et performant promet des opérations fluides même en l'absence de connexion. Alimenté par la puce Google Tensor G3, Gemini Nano apporte des fonctionnalités révolutionnaires au Pixel 8 Pro, notamment la fonction « Résumer » dans l'application Enregistreur et les « Réponses suggérées » dans Gboard, offrant une interaction plus intuitive et personnalisée.

On peut également compter sur des fonctions d’optimisation pour les photos telles que Night Sight ou Exposition longue. En outre, la fonction Anti-flou obtient également une mise à jour permettant de proposer des résultats toujours plus pertinents.

La fonction Nettoyer, toujours depuis le capteur photo, permet d’améliorer la qualité des documents scannés et enfin, un nouveau mode dédié à la réparation est disponible pour proposer une solution permettant aux personnes qui donnent leur Pixel à réparer de s’assurer de la totale confidentialité de leurs données.

Notez que Gemini ne se limite pas au Pixel 8 Pro, étendant son influence sur l'ensemble de la gamme Pixel, y compris les Pixel Watch et Pixel Tablet, avec des mises à jour prévues pour le 12 décembre.

Cela concerne moins les appareils mobiles dont Gemini Nano est la version dédiée mais sachez que Gemini Pro est désormais intégré dans le service Bard de Google et peut vous aider à réaliser de nombreuses tâches, répondant aussi à toutes les requêtes. En outre, Gemini Ultra est plus pensé pour les opérations les plus complexes et sera réellement disponible à partir du début de l’année prochaine.