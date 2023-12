Les promos de Noël : ne ratez pas le forfait illimité SOSH 20Go à seulement 9,99€

À la recherche d'un bon plan pour votre nouveau forfait mobile ? Ça tombe bien, on vous présente aujourd'hui un zoom sur l'offre illimitée et sans engagement de SOSH : la série 20Go à seulement 9,99€ par mois ! On vous la présente en détail dans cet article ainsi que les autres offres en promo de l'opérateur ; vous allez à tous les coups trouver votre bonheur !

Le forfait illimité avec 20Go à 9,99€

Si vous êtes à la recherche d'un forfait illimité vous permettant de surfer sur le net sans trop vous soucier de votre consommation de data et sans non plus casser votre tirelire, le forfait 20Go de SOSH est LE forfait qu'il vous faut ! À 9,99€ par mois, ce forfait à prix doux est réservé à toute nouvelle souscription. Il vous propose non seulement 20Go pour votre connexion web depuis la France métropolitaine, mais aussi l'illimité pour communiquer comme bon vous semble avec vos proches.

L’opérateur assure votre itinérance en vous octroyant 15Go pour que vous puissiez rester connecté lors de vos séjours en Europe et dans les DOM. Bien entendu, depuis ces destinations, vous pourrez appeler et envoyer vos messages à votre convenance.

Ce forfait 20Go, comme les autres offres mobile de SOSH, vous fait profiter de la qualité du réseau Orange. Il s'agit du meilleur réseau de France selon la dernière enquête de l'ARCEP* publiée en octobre dernier.

Enfin, sans engagement, vous aurez l’opportunité de résilier votre abonnement mobile à tout moment et sans aucuns frais à votre charge.

Les autres offres illimitées dès 7,99€

Si ce forfait ne vous satisfait pas pleinement, sachez que SOSH proposent d'autres forfaits illimités et économiques. Ces abonnements sans engagement vous permettent chacun de bénéficier des appels, SMS et MMS illimités en France comme à l'étranger (UE/DOM).

L'offre à prix mini est le forfait 1Go à 7,99€ par mois. Vient ensuite le forfait 100Go à 13,99€ par mois et l'offre 130Go à 15,99€ par mois. Ces forfaits proposent 20Go de data pour garantir votre connexion web en toute sérénité lorsque vous voyagez en Europe et dans les DOM.

Si vous souhaitez un max de data avec la 5G, alors vous pouvez opter pour le forfait 140Go avec lequel vous pourrez vous connecter à hauteur de 140Go de 5G en France métropolitaine. 25Go vous sont proposés pour un usage Internet depuis les destinations internationales précitées. Pour profiter de cette offre mobile, il faudra vous acquitter de 20,99€ chaque mois.

*ARCEP : agence de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse