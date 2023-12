Motorola décline ses smartphones Razr 40 Ultra et edge 40 Neo avec la couleur Pantone de l’année 2024 : Peach Fuzz

La marque Motorola travaille en collaboration avec la société Pantone Color Institut et propose depuis trois ans maintenant quelques modèles avec la couleur de l'année en question. Les Razr 40 Ultra et edge40 Neo profitent ainsi d'une nouvelle déclinaison, Peach Fuzz, la couleur Pantone de l'année 2024.

Le Pantone Color Institue vient de désigner la teinte pêche douce et veloutée, rose-orange ou Peach Fuzz comme étant la couleur de l'année 2024 marquant le 25e anniversaire du programme Pantone couleur de l'année. Après la couleur rouge intense Viva Magenta choisie comme telle pour l'année 2023, la nuance Peach Fuzz (13-1023) est proposée sur certains smartphones de la marque Motorola. Il s'agit plus précisément des modèles Razr 40 Ultra , le téléphone pliable à clapet et du edge40 Neo , un mobile de milieu de gamme. Outre la couleur, notez que les deux appareils sont proposés avec un revêtement dit « similaire ». Sinon, rien ne change au niveau des caractéristiques techniques des smartphones qui continuent cependant à être proposées dans leurs couleurs originales respectives. Notez également que les prix sont identiques aux autres versions.

Les fiches techniques ne changent pas

Rappelons que le smartphone Motorola Razr 40 Ultra est donc un modèle pliable, à clapet qui est animé par un processeur Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 avec 8 Go de mémoire vive et 256 Go d'espace de stockage interne. Il est doté de deux écrans. Le premier est installé à l'extérieur avec une dalle AMOLED de 3,6 pouces bénéficiant d'une fréquence de 144 Hz tandis que le deuxième est pliable, d'une diagonale de 6,9 ​​pouces avec une fréquence de 165 Hz , également AMOLED .

L'appareil est alimenté par une batterie d'une capacité de 3800 mAh supportant la charge à 30 watts avec la possibilité de le recharger sans fil. Il y a deux capteurs photo à l'extérieur de 12 et 13 mégapixels avec un capteur à selfie de 32 mégapixels. L'appareil est compatible 5G, NFC, Bluetooth, eSIM et Wi-Fi 6.

De son côté, le smartphone Motorola edge40 Neo s'appuie sur un chipset MediaTek Dimensity 7030 avec 12 Go de mémoire vive et 256 Go d'espace de stockage interne. Il utilise un écran AMOLED de 6,5 pouces avec deux côtés incurvés et profite d'une fréquence maximale de 144 Hz. Sa batterie a une capacité de 5000 mAh pouvant supporter la charge à 68 watts.