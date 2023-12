Les bons plans de Noël : votre forfait illimité 5Go à 4,99€ chez Free Mobile, RED by SFR et B&You

Un forfait illimité avec l'option Booster

Chez Free Mobile, vous pouvez profiter de son forfait 2€ - gratuit pour les abonnés Freebox - qui propose une option afin de bénéficier de l'illimité et d'une enveloppe data en France comme à l'étranger bien plus avantageuse ! Il s'agit de l'option Booster à 2,99€ par mois.

Alors que le plus célèbre des forfaits Free offre 2 heures d'appels, les SMS et MMS illimités ainsi que 50Mo en Europe, cette option vous permettra de profiter plus pleinement de votre abonnement mobile. En effet, pour 4,99€ par mois, vous pourrez :

appeler à votre guise grâce à l'illimité en France, depuis les DOM et plus largement en Europe

bénéficier de 5Go en France métropolitaine

disposer de 6Go lors de vos séjours en Europe et dans les DOM

Notez que depuis la Métropole, vous aurez la possibilité de joindre les DOM, mais aussi de nombreuses destinations internationales telles que les États-Unis, le Canada, l'Afrique du Sud, la Chine ou encore le Portugal.

Un forfait illimité avec l'option International

RED by SFR met en avant un forfait illimité à prix mini : l'offre mobile RED 5Go. Au prix de 4,99€ par mois, ce forfait pas cher permet aux utilisateurs d'appeler et d'envoyer des messages sans compter en France métropolitaine ainsi que depuis les pays de l'UE et les DOM. Depuis la Métropole, vous pourrez surfer sur le net à hauteur de 5Go et utiliser jusqu'à 6Go lorsque vous séjournez dans ces dernières zones.

L'opérateur donne l'opportunité aux globe-trotteurs de souscrire à une option spéciale International. Celle-ci coûtera aux intéressés la somme supplémentaire de 5€ par mois. Il sera alors possible de profiter de 30Go depuis l'UE et les DOM, dont 20Go depuis la Suisse, Andorre, les États-Unis et le Canada.

Un forfait illimité avec le Service Max

De son côté, Bouygues Telecom met en avant un forfait illimité à 4,99€ par mois avec la possibilité de souscrire à l'option Service Max. Ce dernier bénéficie d'une réduction sur son tarif de base : 4€/mois au lieu de 9€/mois.

Le forfait B&You 5Go vous permet de profiter de l'illimité pour communiquer comme bon vous semble en France métropolitaine, mais également depuis l'étranger (UE/DOM). En ce qui concerne les gigas, vous pourrez vous connecter à hauteur de 5Go depuis l’ensemble des destinations précitées. Si vous souhaitez bénéficier du réseau 5G, vous pouvez choisir l'option Réseau 5G pour laquelle vous devrez vous acquitter de 3€ chaque mois.

Nul besoin de souscrire à celle-ci si vous optez pour le service Max qui vous offrira les services suivants :