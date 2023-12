Les promos de Noël à ne pas manquer : votre nouveau forfait mobile 50Go à 8,99€ !

Que diriez-vous de profiter des promos de Noël en avance ? Eh bien, vous devriez apprécier ces nouvelles offres proposées par les opérateurs Cdiscount Mobile et Prixtel : 50Go à seulement 8,99€ par mois ! Un forfait écoresponsable ou un forfait illimité avec la carte SIM à 1€ ? C'est à vous de décider !

Un forfait flexible et écoresponsable

Chez Prixtel, vous pouvez en ce moment souscrire à sa série limitée Oxygène, neutre en CO2 et flexible. Vous avez bien lu, neutre en CO2 grâce aux grandes actions menées par l'opérateur chaque année telles que la reforestation du territoire français ou encore la modernisation d'exploitations agricoles. Ces actions visent à compenser les émissions de CO2 liées à l'utilisation des abonnements mobiles et à l'activité de l'entreprise.

Ce forfait sans engagement vous propose de 50Go à 90Go en France métropolitaine dès 8,99€ par mois ! Bien entendu, vous bénéficierez de l'illimité pour communiquer comme bon vous semble depuis cette destination, mais également depuis les pays de l’Union européenne et les départements d'outre-mer. De plus, l'opérateur assure votre itinérance depuis ces zones en vous octroyant pas moins de 15Go dédiés à votre connexion Internet.

Chaque mois, votre série limitée vous donne l'opportunité de varier votre consommation de gigas selon votre budget et vos besoins. Voici un résumé des garanties de l'offre Oxygène, disponible sur le réseau SFR :

jusqu'à 50Go : 8,99€/mois

de 50Go à 70Go : 10,99€/mois

de 70Go à 90Go : 12,99€/mois

15Go (inclus) utilisables depuis l'UE et les DOM

appels, SMS et MMS illimités depuis la Métropole, les DOM et l'UE

Un forfait 50Go à prix canon

De son côté, Cdiscount Mobile met en avant une nouvelle offre mobile avec 50Go au prix canon de 8,99€ par mois. Ce forfait au tarif préférentiel vous permet de surfer sur le net à hauteur de 50Go en France métropolitaine et de profiter de 9Go lorsque vous voyagez à travers l'Union européenne et les départements d’outre-mer. Vous pouvez ajouter à ces destinations la Norvège, l’Islande et le Liechtenstein.

Aussi, ce forfait sans engagement vous permettra d'appeler et d'envoyer vos messages à votre guise depuis l'ensemble des zones précitées grâce à l'illimité prévu par votre abonnement mobile. Sachez par ailleurs que vous bénéficierez du réseau Bouygues Telecom.

La petite surprise supplémentaire est qu'en optant pour ce forfait illimité, vous parierez votre carte SIM seulement 1€ !