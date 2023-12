Samsung Galaxy S21 FE : il profite de la sortie du S23 FE pour sauter dans la hotte du Père Noël à moins de 400 € !

Le Samsung Galaxy S21 FE est un smartphone particulièrement prisé qui profite de la sortie toute récente du modèle S23 FE de Samsung, et des fêtes de Noël, pour se voir proposer à moins de 400 €. 380 € précisément. Nous vous disons tout sur cette très bonne offre chez Rakuten.

Le Samsung Galaxy S21 FE est un smartphone très populaire qui a fait de nombreux heureux depuis sa sortie. Souvent cité parmi les meilleures références du milieu de gamme, c’est avec joie que nous avons pu accueillir enfin le Samsung Galaxy S23 FE la semaine dernière dans les écuries de Samsung. Une occasion particulièrement favorable pour trouver le Galaxy S21 FE à moindre prix. D’autant plus avec les fêtes de Noël qui viennent s’ajouter à l’événement. Nous pouvons ainsi trouver le Samsung Galaxy S21 FE sur Rakuten pour seulement 380 € avec en plus un code promo SOA5150 pour encore le réduire de 5 €.

Fiche technique du Samsung Galaxy S21 FE 5G

Écran : 6,4 pouces, Dynamic AMOLED 2X, Full HD+ (2400 x 1080 pixels), taux de rafraîchissement jusqu'à 120 Hz

: 6,4 pouces, Dynamic AMOLED 2X, Full HD+ (2400 x 1080 pixels), taux de rafraîchissement jusqu'à 120 Hz Processeur : Qualcomm Snapdragon 888

: Qualcomm Snapdragon 888 RAM : 6 Go

: 6 Go Stockage : 128 Go

: 128 Go Caméra arrière : Triple capteur 12 MP, f/1.8, Dual Pixel PDAF, OIS (principal) 12 MP, f/2.2, ultra grand-angle 8 MP, f/2.4, téléobjectif, zoom optique 3x, OIS

: Triple capteur Caméra avant : 32 MP, f/2.2

: 32 MP, f/2.2 Batterie : 4500 mAh, Charge rapide 25 W, charge sans fil 15 W, charge inversée 4,5 W

La fiche technique du Samsung Galaxy S21 FE est un mélange parfait entre le haut de gamme et des spécifications intermédiaires. Cela permet aux utilisateurs d’accéder aux fonctionnalités les plus intéressantes, tout en profitant d’une expérience premium, mais à un prix beaucoup plus abordable. FE veut justement dire Fan Edition, car ce smartphone a été développé à l’écoute des fans de la marque.

Le Samsung Galaxy S21 FE est disponible sur Rakuten à 380 € !

Il est possible de trouver en ce moment le Samsung Galaxy S21 FE sur Rakuten pour 380 €. Il est plutôt rare de le trouver sous les 400 €. Il bénéficie en plus d’un petit code promo, SOA5150 pour réduire le prix de 5 €. Il s’agit d’une version importée, tout à fait compatible avec les opérateurs français, et vous pouvez choisir l’option « livré avant Noël ».