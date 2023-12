Smartphone Tesla Model Pi 5G 2023 annoncé d’ici la fin de cette année, chimère ou réalité ? Bientôt la fin du suspens

On connaît le nom du smartphone qui serait commercialisé par Tesla. Selon plusieurs rumeurs, il pourrait être annoncé d'ici la fin de cette année. Mais est-ce une réalité ou simplement une astuce pour faire un plus parler de l'une des entreprises d'Elon Musk ?

Depuis l'annonce officielle par Elon Musk de la sortie prochaine du téléphone Tesla, baptisé Tesla Model Pi 5G 2023, nous attendons d’en savoir plus sur cet appareil. Les spéculations vont bon train concernant son design, ses spécifications techniques, et surtout, son potentiel impact sur le marché, pouvant rivaliser avec les incontournables iPhone d'Apple. Malgré l'engouement, le PDG de Tesla et SpaceX a gardé le secret sur de nombreux aspects du téléphone, alimentant ainsi les désirs les plus fous. Les rumeurs circulant sur le design du Tesla Model Pi 5G 2023 sont nombreuses, mais Elon Musk a clairement exprimé son intention de ne pas suivre les sentiers déjà empruntés par Apple, privilégiant plutôt la créativité.

Un grand écran serait prévu pour le Model Pi 5G 2023

Les informations actuelles indiquent que l'écran du téléphone aura une taille généreuse de 6,7 pouces avec une définition de 1284x2778 pixels. En outre, la batterie, d'une capacité de 4700 mAh, se veut écologique en étant entièrement solaire, permettant ainsi le rechargement à la lumière du jour. Cela ne serait pas le seul moyen de le recharger puisqu’il pourrait aussi le faire via un chargeur classique et un câble idoine.

Des rumeurs persistantes évoquent également des fonctionnalités innovantes telles qu'une connexion au réseau mobile Starlink, ainsi que des capacités de commande par la pensée grâce à un implant, plaçant le Tesla Model Pi 5G 2023 à la pointe de la technologie. Il se murmure également qu’il pourrait proposer des photos de très haute qualité s’appuyant sur un capteur de 48 mégapixels, dans son dos associé à un téléobjectif permettant de zoomer en 5x.

La question cruciale du lancement officiel suscite une certaine impatience, mais l’attente fait aussi dire à des observateurs qu’il pourrait ne pas voir le jour de si tôt. Les dernières rumeurs le concernant laissent entendre une possible mise en vente aux États-Unis dès le 21 décembre 2023, cette date demeure provisoire. En ce qui concerne le prix, certaines personnes avancent une fourchette située entre 800 et 900 euros, une tarification compétitive qui pourrait concurrencer les ténors du marché tels qu'Apple et Samsung. Mais ce prix serait celui du modèle de base. En effet, les options de mémoire vive et de stockage pourraient potentiellement faire grimper le prix jusqu'à 2 000 euros.

S’il arrive un jour sur le marché, le téléphone Tesla Model Pi 5G 2023 d'Elon Musk promet d'être un concurrent sérieux aux ténors du marché. Les attentes sont élevées, et les spéculations continueront de circuler jusqu'à ce que toutes les spécifications et la date de sortie officielle soient révélées par le magnat de la technologie. Il ne reste plus longtemps à patienter avant de voir s’il s’agit bien d’une réalité ou de rumeurs totalement infondées.