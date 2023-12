Xiaomi Redmi Note 12 Pro Plus : 153 € de réduction ! Offrez vous la version améliorée de l'un des plus gros succès de l'année avec la Fnac !

Le Redmi Note 12 Pro Plus de Xiaomi est disponible en ce moment avec une offre très intéressante puisqu'il est proposé avec 153 € de réduction sur le marketplace de la Fnac, soit à 346 €, au lieu des 499 € proposés par Xiaomi directement. Nous vous disons tout sur ce potentiel superbe cadeau de Noël !

Noël approche, et c'est une très bonne nouvelle, car la période fait partie de ces moments où l'on peut trouver d'excellentes affaires sur tout un tas de produits, dont les smartphones du constructeur Xiaomi. Actuellement, le Xiaomi Redmi Note 12 Pro Plus est disponible à 346 € au lieu de son prix initial de 499 € auprès de la Fnac, ce qui fait une réduction de 153 €. L'avantage de passer par la Fnac est que les vendeurs sont certifiés, les produits sont sous garantis et vous êtes satisfait ou remboursé.

Fiche technique du Xiaomi Redmi Note 12 Pro Plus

Écran : AMOLED de 6,67 pouces, 1080x2400 pixels 120 Hz

: AMOLED de 6,67 pouces, 1080x2400 pixels 120 Hz Processeur : Chipset MediaTek Dimensity 1080

: Chipset MediaTek Dimensity 1080 RAM : 8 Go de mémoire vive extensibles

: 8 Go de mémoire vive extensibles Stockage : 256 Go de stockage interne non extensibles

: 256 Go de stockage interne non extensibles Appareil photo arrière : Triple capteur photo 200+8+2 mégapixels

: Triple capteur photo 200+8+2 mégapixels Appareil photo avan t : Capteur frontal 16 mégapixels

t : Capteur frontal 16 mégapixels Batterie : 5000 mAh compatible charge 120 watts

Le Xiaomi Redmi Note 12 Pro Plus est la version améliorée du Xiaomi Redmi 12 Pro, qui est l'un des grand succès de cette année. Il présente une fiche technique remarquable, offrant un niveau de performance difficile à égaler dans sa gamme de prix. Se situant à la frontière proche du haut de gamme, ce smartphone marque de très bons points, notamment grâce son écran Amoled, sa grande capacité de 8 Go de RAM, et une puce MediaTek très performante. En outre, son triple capteur photo, comprenant un objectif principal de 200 mégapixels, ajoute un aspect impressionnant à ses fonctionnalités.

