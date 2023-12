Honor 90 Lite : il passe enfin sous les 200 €, mais pour combien de temps ? Retrouvez cette superbe offre chez Boulanger !

Le Honor 90 Lite est un téléphone portable qui trône parmi les meilleurs rapports qualité prix du marché. Cela fait quelque temps qu'il baisse régulièrement sans descendre sous les 200 €... C'est enfin chose faîte chez Boulanger, avec en plus une coque offerte et une protection en verre trempé. Nous vous disons tout.

Le Honor 90 Lite incarne parfaitement les principes de la marque chinoise Honor, très orientée vers les produits de luxe, tout en étant à un prix très abordable. En effet, ce smartphone offre une expérience polyvalente et très satisfaisante pour ses utilisateurs tout en restant accessible, une manière d'accéder à toutes les caractéristiques essentielles en 2023, et qui sera toujours aussi pertinent en 2024. Avec ses performances solides et son prix abordable, le Honor 90 Lite s'inscrit comme un choix judicieux pour ceux qui recherchent un équilibre entre petit budget, et une bonne technologie. En ce moment, il est disponible sur Boulanger dans un pack à 199 € avec une coque et une protection en verre trempé ! Tout simplement l'une de ses meilleures offres. En plus, Boulanger offre des services très appréciables comme une livraison chez vous, ou la possibilité de retirer le pack en magasin et une garantie sur votre appareil.

Fiche technique du Honor 90 Lite

Écran : AMOLED 90 Hz, de 6,7 pouces

AMOLED 90 Hz, de 6,7 pouces Processeur : MediaTek Dimensity 6020

MediaTek Dimensity 6020 Mémoire : 8 Go

8 Go Stockage : 256 Go de stockage interne

256 Go de stockage interne Caméra principale : 64 MP

64 MP Caméra frontale : 16 MP

16 MP Batterie : 4500 mAh avec prise en charge de la charge rapide

Le Honor 90 Lite est un smartphone très efficace disponible à 199 €. Son écran Amoled de 6,7 pouces offre une qualité d'image digne du haut de gamme, intégrant une technologie similaire à ces derniers. En matière de performances, la combinaison de la puce MediaTek Dimensity 6020 et de ses 8 Go de RAM permet une utilisation ultra fluide, notamment pour les jeux mobiles pour lesquels cet appareil est tout indiqué. La batterie et la qualité photographique sont également des points forts de ce modèle.

Le Honor 90 Lite est disponible auprès de Boulanger avec un pack à 199 € comprenant une coque et une protection en verre trempé. Passer par Boulanger, c'est accéder à des services de premier ordre comme de pouvoir choisir entre une livraison chez vous, ou la possibilité de retirer le pack en magasin, mais c'est aussi avoir l'assurance d'accéder à un produit neuf sous-garantie.