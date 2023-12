Xiaomi Redmi Note 12 5G : Il est à presque 200 €... On dit merci à Amazon !

Le Redmi Note 12 est un smartphone 5G emblématique du constructeur Xiaomi. Son modèle Pro est l'un des plus vendus de l'année, mais il ne faut pas sous-estimer ce modèle standard qui a de quoi s'imposer également sur le devant de la scène grâce à un prix vraiment bas, et des composant digne de ce qu'on attend d'un smartphone équipé pour la vie en 2023 avec multimédia, streaming, jeux et communications. En ce moment, il est possible de le trouver à seulement 209 € sur Amazon ! Une offre vraiment très intéressante pour se procurer un smartphone très efficace et polyvalent.

Fiche technique Xiaomi Redmi Note 12 5G

Écran : AMOLED de 6,67 pouces, 1080x2400 pixels 120 Hz

: AMOLED de 6,67 pouces, 1080x2400 pixels 120 Hz Processeur : SnapDragon 4 Gen 1

: SnapDragon 4 Gen 1 RAM : 4 Go

: 4 Go Stockage : 128 ou 256 Go de stockage interne non extensibles

: 128 ou 256 Go de stockage interne non extensibles Appareil photo arrière : Triple capteur photo 48+8+2 mégapixels

: Triple capteur photo 48+8+2 mégapixels Appareil photo avan t : Capteur frontal 13 mégapixels

t : Capteur frontal 13 mégapixels Lecteur d’empreinte digitale sur le profil

Batterie : 5000 mAh compatible charge 33 watts

Le Xiaomi Redmi Note 12 5G incarne l'idée même d'un smartphone polyvalent conçu pour le grand public. En tant que modèle d'entrée de gamme, il ne cherche pas à se spécialiser dans un domaine particulier, mais aspire plutôt à être polyvalent pour répondre efficacement aux besoins quotidiens des utilisateurs. Doté d'un grand et magnifique écran Amoled, d'un processeur performant de Qualcomm, d'un appareil photo puissant, notamment compte tenu de sa catégorie, et d'une batterie de 5000 mAh offrant une autonomie appréciable, il offre une expérience complète.

Le Xiaomi Redmi Note 12 Pro est disponible à seulement 209 € sur Amazon !

En ce moment, le Xiaomi Redmi Note 12 est à seulement 209 € sur Amazon ! Une offre qui permet en plus d'accéder aux services d'Amazon avec leur livraison rapide et facile à suivre.