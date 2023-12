Un forfait pas cher pour Noël ? Laissez-vous tenter par l'offre Le Basic 20Go à 6,99€ !

Noël approche à grands pas et avec lui l'envie de (se) faire plaisir... C'est peut-être le moment de se laisser tenter par cette offre mobile sans engagement, illimitée et à prix mini : le forfait Le Basic de Coriolis ! 20Go de data à seulement 6,99€ par mois, ce forfait à de quoi satisfaire les envies et les besoins des petits comme des grands... On vous dit tout de cette exclusivité web dans cet article !

Le Basic : un forfait illimité et économique

À l'occasion des fêtes de fin d'année, l'opérateur Coriolis - bien connu pour ses forfaits économiques et sans engagement - met en avant le forfait Le Basic. Ce dernier permet aux utilisateurs de profiter d'un forfait illimité à prix mini avec une enveloppe data suffisante pour surfer sur le net en toute tranquillité.

En effet, cette exclusivité web vous propose pas moins de 20Go de 4G dédiés à votre connexion Internet en France métropolitaine pour la modique somme de 6,99€ par mois. Notez que la 5G n'est pas compatible avec cette offre mobile.

Par ailleurs, vous aurez l'opportunité d'appeler et d'envoyer vos messages sans compter grâce à l'illimité, garantie prévue par votre abonnement mobile Le Basic. À savoir cependant qu'au-delà de 99 correspondants par mois et de 3 heures par appels, votre communication téléphonique vous sera facturée 0,37€ par minute. Concernant les messages, vous pouvez aussi communiquer avec 99 correspondants chaque mois. Là encore, au-delà, vous devrez verser pour l'envoi d'un SMS 0,09€ et pour l'envoi d'un MMS, 0,27€. Mais avec 99 destinataires, cela laisse largement de quoi voir venir !

Une itinérance assurée

Parce que Coriolis souhaite vous assurer un maximum de sérénité lorsque vous voyagez, vous disposez également de garanties valables en dehors de la Métropole. Ainsi, l'opérateur vous alloue une enveloppe data dédiée à votre connexion Internet utilisable depuis les pays de l'Union européenne et les départements d'outre-mer. Celle-ci vous permettra alors de vous connecter à hauteur de 9Go afin de pouvoir consulter vos mails et naviguer sur la toile sans risque de surcoût.

De même, vous aurez la possibilité d'appeler et d'envoyer vos messages comme bon vous semble depuis les zones précitées dans le but de garder contact avec vos proches, qu'ils soient en France métropolitaine ou dans les zones que vous visitez !

Une souscription aisée

Si ce forfait à prix mini vous satisfait pleinement, alors vous pouvez dès à présent souscrire à cette offre mobile. À noter que celle-ci est réservée aux nouveaux clients et valable pour les particuliers résidant en France métropolitaine ou pouvant justifier d'un lien stable avec cette dernière. Nouveau client, donc, il vous faudra prendre quelques instants pour créer votre compte et ainsi avoir accès aux différents services proposés en ligne.

Coriolis vous laisse la possibilité de conserver votre numéro de téléphone. Dans ce cas, vous devrez récupérer le code RIO en composant le 3179 (numéro gratuit). Vous recevrez ensuite ce code par SMS que vous renseignerez lors du paiement. Vous choisirez par la même occasion la date d’activation de votre ligne chez l'opérateur. Sachez que c'est ce dernier qui se chargera de résilier votre abonnement mobile actuel.

Lors de votre achat, vous paierez seulement les frais d'activation matérialisés par votre nouvelle carte SIM triple découpe à 10€.

Enfin, notez que votre abonnement Le Basic vous fera profiter du réseau SFR et qu'il vous laissera libre de changer de forfait dès que vous le souhaitez et sans aucuns frais à votre charge. Cela vous offre une grande flexibilité pour pouvoir rester au plus près de vos besoins et envies du moment, mais aussi pour assurer l'équilibre de votre budget de téléphonie mobile.

