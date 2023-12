Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G : Spectaculaire ! Recevez-le avant Noël avec une belle réduction de 100 € chez la Fnac !

Le Xiaomi Redmi Note 12 Pro est un smartphone de gamme intermédiaire qui rencontre un grand succès depuis sa sortie. On doit probablement cela à un rapport qualité prix absolument bluffant qui ne cesse de s'améliorer. Nous pouvons le trouver en ce moment à seulement 299 € chez la Fnac ! Un prix exceptionnel quand on sait qu'il est proposé à 399 € sur le site de son constructeur et qu'il y était affiché à 499 € il y a encore quelques semaines.